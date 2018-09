Meteo | estate al centro-nord con 32 gradi Ultime notizie | le previsioni per oggi

Meteo - ANCORA ESTATE : TORNA IL CALDO/ Previsioni ultime notizie : temperature - attese punte di 33-34 gradi : METEO, CALDO e sole: TORNA l'ESTATE. ultime notizie, 30 gradi al nord e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: colpo di cosa dell'ESTATE(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Meteo - caldo e sole : torna l'estate/ Ultime notizie - 30 gradi al nord e al centro - ma le notti saranno fresche : Meteo, caldo e sole: torna l'estate. Ultime notizie, 30 gradi al nord e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: colpo di cosa dell'estate(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:47:00 GMT)

Meteo - l’estate torna a riscaldare l’Italia : temperature oltre i 32 gradi : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni rilevano un ritorno del caldo estivo con picchi di oltre 30-32 gradi al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio, con qualche grado in meno al Sud e nelle regioni adriatiche. In particolare, da lunedì 10 settembre l'alta pressione sub-sahariana raggiungerà i suoi massimi e secondo gli esperti i suoi effetti dureranno almeno fino al 16 settembre.Continua a leggere

Previsioni Meteo : l'ultimo ruggito dell'estate - ecco il caldo che fara' : Nuova rimonta dell'anticiclone sub-tropicale, prossima settimana da piena estate! Le Previsioni meteo... Previsioni meteo / Dopo tante perturbazioni e tanti temporali, che avevano lasciato...

“Fuori dal normale”. Meteo - l’estate finisce nel modo peggiore. Ma attenzione : torna il caldo africano : Il temporaneo anticiclone testimone di una breve tregua estiva sull’Italia, sta per cedere nuovamente al Centro-Nord, minato da una nuova bassa pressione sull’Europa Nordoccidentale. Da oggi infatti, riferisce il team del sito www.iLMeteo.it, un’intensa perturbazione atlantica comincerà ad interessare il Nordovest con rovesci e temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure come a Torino, Milano e Pavia. Entro sera il ...

Previsioni Meteo Regno Unito - arrivano diversi giorni di freddo e pioggia dopo l’estate più calda mai registrata nel Paese : Il periodo da giugno ad agosto è stato dichiarato l’estate più calda mai registrata nel Regno Unito nel suo complesso e l’estate più calda mai registrata in Inghilterra, secondo il Met Office, l’ufficio Meteorologico nazionale. Anche se AccuWeather prevede un autunno più caldo rispetto alla media nel Paese, nei prossimi giorni è atteso un cambiamento verso condizioni più fresche e umide. Una depressione in lento movimento dalla Scozia ...

Meteo - l’alta pressione fa tornare l’estate : temperature oltre i 30°. Ma durerà poco : Tornano ad aumentare le temperature. Si tratterà tuttavia di un periodo stabile assai breve: già da domani pomeriggio il tempo peggiora a partire da Alpi e Nord-ovest.Continua a leggere

Meteo - ancora estate ma durerà poco. Piogge e temporali in arrivo. Ecco dove : L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...