Meteo dell'Inverno e le ipotesi di Era Glaciale - Sole spento. Cosa sono : Ci sono correlazioni tra le macchie solari ed il Meteo quotidiano, il clima terrestre? La scienza dice di sì, la scienza offre un'ampia bibliografia sull'argomento. Ci sono innumerevoli studi e pubblicazioni. Il Sole è davvero spento? Questa definizione è fuorviante, se il Sole si dovesse 'spegnere' anche solo ...

Previsioni Meteo : l'ultimo ruggito dell'estate - ecco il caldo che fara' : Nuova rimonta dell'anticiclone sub-tropicale, prossima settimana da piena estate! Le Previsioni meteo... Previsioni meteo / Dopo tante perturbazioni e tanti temporali, che avevano lasciato...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al centro/nord - temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Italia - violenti temporali in arrivo : i modelli vanno in tilt per le prossime ore - massima attenzione! : 1/7 ...

A Bologna da lunedì 10 settembre il Congresso dell’AISAM - l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia : Prenderà il via lunedì 10 settembre a Bologna la prima edizione del Congresso Nazionale di AISAM, l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. Il Congresso vedrà radunati nel capoluogo emiliano, fino a giovedì 13 settembre, alcuni fra i maggiori esperti italiani della materia, coordinati durante le sessioni di lavoro proprio da AISAM, il cui scopo è quello di “promuovere, a beneficio di tutta la società, lo ...

Cambiamenti climatici : il contributo del Meteo - del clima e dell’uomo : L’estate 2018 è stata brutale nell’emisfero settentrionale del nostro pianeta: ondate di caldo a Londra e Tokyo, temperature roventi e lo scioglimento del permafrost nell’Artico, incendi devastanti in California e Grecia. Una città in Oman ha visto le temperature superare i 42°C durante la notte! E poi l’estate 2017, quando gli uragani hanno sommerso Houston e devastato Porto Rico e le Isole Vergini statunitensi. E il 2016, l’anno più caldo mai ...

Spazio - accusa shock dei russi per la falla della Soyuz : “altro che Meteorite - potrebbe essere stato un sabotaggio” : La falla riparata sulla Soyuz il 30 agosto scorso, e che aveva causato una fuga di ossigeno, potrebbe essere stata un sabotaggio deliberato. L’accusa, verso ignoti, arriva da Dmitry Rogozin, capo di Roskosmos, che ha rivelato come il foro sulla navetta agganciata alla Stazione spaziale internazionale non sia stato causato da un meteorite. A praticare il foro, ha spiegato Rogozin, potrebbe essere stato un “trapano“, utilizzato ...

Mondiali Pallavolo – Meteo incerto per la prima dell’Italia al Foro Italico - Malagò svela : “si potrebbe giocare lunedì” : Incognita Meteo per la prima dei Mondiali di Pallavolo 2018 tra Italia e Giappone: l’alternativa potrebbe essere quella di giocare lunedì o spostarsi al Palalottomatica “Domenica sera alle 19.30 si giocherà la gara inaugurale del mondiale di Pallavolo tra Italia e Giappone. Salvo questioni di natura Meteorologia si giocherà al Centrale del Foro Italico, ma ci può essere l’eventualità di dover utilizzare il Palalottomatica ...

Meteo : l’Italia alle prese con piogge - temporali e calo delle temperature : Non si arresta l'ondata di maltempo che da alcune ore ha colpito la Penisola. La perturbazione che ha portato un vortice ciclonico proprio sul nostro Paese farà sentire ancora i suoi effetti su moltissime regioni, da nord a sud, con piogge intense e un deciso calo delle temperature anche ad inizio settimana.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

Oggi termina l’estate Meteorologica - e sta per arrivare l’equinozio : ecco DATA e ORA dell’inizio ufficiale dell’autunno astronomico : Inizia Oggi 1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Allerta Meteo - forte maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Il Tempo Negli Stadi - attenzione al Meteo per le partite della 3ª giornata di Serie A : forti piogge nel weekend - Bologna-Inter a rischio rinvio : Inizierà con il big match di San Siro, Milan-Roma, la 3ª giornata di Serie A: tante partite saranno condizionate dal malTempo che incombe sull’Italia nel weekend. E proprio l’anticipo di Venerdì sera alle 20:30 a Milano sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà con ...