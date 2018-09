Meno posti di lavoro | più cassa integrazione e aziende che non investono | si va verso

Giostra : logistica e sicurezza sul tavolo del Comune. Gamurrini : 'Meno posti in piedi - così impone la legge' : Le ragioni sono tutte da ricercare nelle recenti disposizioni in materia di sicurezza durante i pubblici spettacoli. 'Di fatto spiega il vicesindaco Gamurrini la commissione comunale sul pubblico ...

Scuola : il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per alMeno 5000 posti : Sul Sostegno si gioca una partita molto importante per il futuro della Scuola pubblica italiana. Gli attuali organici sono insufficienti a coprire la domanda nazionale. A fronte di 254mila studenti con disabilità ci sono 139mila docenti di Sostegno.? All’interno di questo contingente 88mila sono di ruolo e 51 mila a tempo determinato, inclusi i circa […] L'articolo Scuola: il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno ...

Dl dignità - Di Maio : Meno 80 mila posti? Inps dice anche +30 mila : Roma, askanews, - "Per la prima volta dopo decine di anni è stato approvato un decreto non scritto da potentati economici e lobby; mette al centro i cittadini, gli imprenditori e i giovani precari. ...

Decreto Dignità - Renzi : “Noi siamo partiti con 80 euro in più - loro con 80mila posti di lavoro in Meno” : Dopo l'approvazione del Decreto Dignità al Senato, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi va all'attacco della maggioranza: "Noi siamo partiti con gli 80 euro in più, loro con 80mila posti di lavori in meno". E sul ministro del lavoro aggiunge: "Grazie alle ‘geniali’ intuizioni del ministro Di Maio perderemo 80.000 posti di lavori".Continua a leggere

Delusione America : a luglio creati Meno posti di lavoro del previsto : Dopo la sorpresa Pil, l'economia Americana torna sotto i riflettori del mercato per i dati sul lavoro di luglio. Dati che questa volta hanno deluso le aspettative: lo scorso mese sono stati creati solo 157 mila nuovi posti ...

Dl dignità : Franceschi (Grafica Veneta) - senza modifiche Meno posti di lavoro : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - "E' ora di mettere da parte le polemiche che non producono nulla, di finirla con i proclami alla Renzi e di cominciare seriamente ad operare per costruire qualcosa di nuovo. Sono iniziate le audizioni delle parti sociali e c’è la seria possibilità di migliorarlo ascolta

Dl dignità - Boeri : "8mila posti in Meno in un anno? Stima ottimistica" | "Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre" : Il presidente dell'Inps risponde senza peli sulla lingua alle critiche dei due vicepremier a proposito delle stime sugli effetti del decreto: "Bastava sfogliare le sei pagine di relazione..."

Lavoro - Boeri contro Di Maio : Meno posti già attesi nel Decreto Dignità : Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, spiega come la stima di 8 mila posti di Lavoro in meno all’anno con la stretta sui contratti a termine. E definisce «addirittura ottimistiche» le previsioni sui posti che si perderanno

Decreto Dignità - Di Maio già conosceva le stime dell'Inps sugli 8mila posti di lavoro in Meno : ROMA - Nessuna manina. Perché le stime dell'Inps sul Decreto Dignità - 8mila lavoratori in meno all'anno per i prossimi dieci - erano nella casella mail di Lugi Di Maio già da molti giorni. Da una ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in Meno : numeri non miei | Ministro Tria : 'Stime Inps prive di basi' : Sempre dal ministero dell'Economia specificano che la Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare oneri e coperture. Padoan: "Respingo insinuazioni su ...

Decreto Digntà : Ottomila posti in Meno in un anno? Numero apparso nella notte - : Sto solo dicendo che non è la parte politica ad aver inserito nella relazione tecnica quei numeri e deve essere chiaro che questo non è un Decreto per far perdere posti di lavoro' ha proseguito il ...

Di Maio - Dl dignità : "8mila posti in Meno l'anno? Mi faccio una risata" [VIDEO] : Luigi Di Maio contro la relazione tecnica che accompagna il “Dl dignità”: il decreto è stato pubblicato nella giornata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, ma c’è un dettaglio che non poteva sfuggire ai più all’interno della relazione tecnica che lo accompagna. Secondo la stessa, infatti, il decreto voluto fortemente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico anziché aumentare i posti di lavoro, li diminuirebbe nell’ordine di circa 8mila ...