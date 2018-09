Mattarella scrive alla moglie di Lucio Battisti | Indimenticabile talento

La madre dell’autore del post su ‘Zingari scendete’ scrive una lettera aperta a Mattarella : Annamaria Abbate è la mamma di Raffaele Ariano, che alcuni giorni fa con un post su Facebook ha segnalato l’annuncio di una capotreno di Trenord che invitava zingari e molestatori a scendere dal convoglio. L’episodio ha scatenato molte polemiche, fino a dividere la popolazione tra chi trova giusto che sui treni non vi siano questuanti e rapinatori e chi invece ha definito l’episodio un atto di razzismo. Trenord prendera' provvedimenti contro la ...

La madre dell'autore del post su 'Zingari scendete' scrive una lettera aperta a Mattarella : Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/08/13/la-madre-del-passeggero-che-denuncio-lo-zingari-scendete-chiede-aiuto-a-Mattarella_df102b3d-d9e2-4267-af1b-...

ANNUNCIO RAZZISTA SUL TRENO/ La madre dell'uomo che ha denunciato scrive a Mattarella : "Intervenga!" : ANNUNCIO shock sul TRENO colpa della Lega? La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La risposta di Matteo Salvini.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 08:20:00 GMT)

Caso Trenord - madre Ariano scrive a Mattarella. Salvini : sciocchezze : Roma, 13 ago., askanews, - Non si placano gli animi sul 'Caso Trenord', ovvero della capotreno che aveva diffuso un messaggio contro coloro che definiva 'zingari' attraverso gli altoparlanti del treno.

Annuncio choc Trenord - madre Raffaele scrive a Mattarella : "Caro Presidente, sono la madre di Raffaele Ariano, 32enne, assegnista di ricerca in una Facoltà di Filosofia. È un privato cittadino: non un politico, non un opinionista, non una figura pubblica. ...

Annuncio razzista sul treno - la madre del passeggero che ha denunciato scrive a Mattarella : “Minacciato - colpa della Lega” : Giorni di insulti e minacce l’hanno spinta a scrivere al Quirinale perché “la gravità di quanto accaduto va molto al di là della sua persona”. Annamaria Abate, madre di Raffaele Ariano, il ricercatore 32enne che ha denunciato sul proprio profilo Facebook l’Annuncio razzista diffuso dalla capotreno di trenord, ha inviato una lettera aperta a Sergio Mattarella. Perché da giorni la bacheca del giovane è presa di mira da ...

Rai - Laganà scrive a Mattarella su Foa : 21.26 "L'autoassunzione" della carica di presidente da parte di Marcello Foa è "integralmente priva di efficacia" e "non rimane priva di gravissime conseguenze giuridiche per la società Rai". Lo scrive in una lettera indirizzata al presidente Mattarella,alle altre principali cariche istituzionali del Paese e al procuratore generale della Corte dei Conti,il consigliere Rai Riccardo Laganà,il quale precisa che gli atti sottoposti alla firma di ...

"Atti Foa inefficaci" - consigliere Rai Laganà scrive a Mattarella : ... al Presidente del Senato e a quello della Camera, oltre che ad altre cariche istituzionali tra cui il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e il Procuratore generale della Corte dei ...