Matematica per i cittadini | evento in piazza del Giglio

A San Pellegrino la Summer School di Matematica per giovani scienziati : ... affinché sempre più ragazze si avvicinino con convinzione, nella scuola e all'università, a discipline fondanti in campo scientifico e tecnologico quali le STEM , Scienza, Tecnologia, Ingegneria e ...

Alfio Quarteroni - il ritorno di una stella della Matematica per un progetto al Polimi : “Abbiamo i migliori ricercatori” : “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso serve più energia che altrove. Ma impegnarsi per il proprio Paese dà più gusto e fa decuplicare gli sforzi. Il vittimismo è l’anticamera dell’inedia”. Nella sua carriera Alfio Quarteroni ha visitato oltre 100 università. È un matematico di fama mondiale, ha applicato i suoi studi e modelli in vari campi (dai terremoti allo spazio), ...

A Gallavotti il premio Poincaré per la fisica Matematica : Giovanni Gallavotti è stato insignito del premio Poincaré, il maggiore riconoscimento internazionale per la fisica matematica, tanto da essere considerato alla stregua del Nobel per questa disciplina. Napoletano, 77enne, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, Gallavotti è il primo italiano a ottenere questo importantissimo premio, che arriva dopo il “premio Nazionale Presidente della Repubblica” per la Classe di Scienze ...

Giovanni Gallavotti - un italiano vince il premio Poincaré : è il nobel per la fisica Matematica : Al fisico italiano Giovanni Gallavotti va il premio Poincaré. È il primo italiano a vincere il maggiore riconoscimento internazionale per la fisica matematica, considerato in “nobel “della disciplina scientifica. Assegnato ogni tre anni, il premio è stato istituito nel 1997 e Gallavotti è stato premiato per le sue ricerche sulla meccanica statistica, sulla teoria quantistica dei campi, la meccanica classica e i sistemi caotici. Nato ...

Giovanni Gallavotti vince il Premio Poincaré - il maggiore riconoscimento per la fisica Matematica : Il fisico Giovanni Gallavotti è il primo italiano a vincere il Premio Poincaré, il maggiore riconoscimento internazionale per la fisica matematica.Assegnato ogni tre anni, il Premio è stato istituito nel 1997 e Gallavotti è stato premiato per le sue ricerche sulla meccanica statistica, sulla teoria quantistica dei campi, la meccanica classica e i sistemi caotici. Nato 77 anni fa a Napoli, Gallavotti è membro ...

Scienza - a Figalli il ‘nobel’ per la Matematica : ecco il suo “trasporto ottimale” - dal commercio al meteo : Alessio Figalli è stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda ...

Scienza - Rossi : “Orgogliosi per la vittoria di Alessio Figalli del ‘Nobel’ per la Matematica” : “Una bellissima giornata per Pisa e l’Italia. Alessio Figalli, 34 anni, è stato insignito della medaglia Fields, il “Nobel” per la matematica. Alessio ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa dove si è laureato con un anno di anticipo e ha conseguito il dottorato in soli dodici mesi. È il secondo italiano a ricevere questo premio. Il primo fu Enrico Bombieri nel 1974. E c’è un tratto che li accomuna, ...

