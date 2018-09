Martina al governo | in 100 giorni 0 fatti e tanti danni

Martina : 100 giorni di governo con fatti zero e danni tanti. Salvini nega la retromarcia sulla giustizia : Dalla Festa dell'Unità a Ravenna il segretario Pd duro con il governo e con il capo del Viminale che a sua volta smentisce Di Maio: 'decido con la mia testa' -

Martina contro il governo : “Conte e Salvini andate a casa - è una vergogna” : Maurizio Martina, segretario del Pd, chiude la festa dell'Unità attaccando il governo e i suoi esponenti: chiede a Luigi Di Maio di scusarsi per ciò che ha fatto con l'Ilva di Taranto, a Matteo Salvini di rispettare la Costituzione o di "andare a casa" e chiede di "andare a casa" anche a Giuseppe Conte, definendo "una vergogna farsi costruire su misura i concorsi".Continua a leggere

Martina attacca il governo : nei primi 100 giorni tanti danni - zero fatti : Ravenna, 9 set., askanews, - Il governo invece di risolvere i problemi 'cercano il nemico' ma in questo modo 'sfasciano il Paese'. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, nel comizio ...

Governo - Martina : fatti zero - danni tanti : 18.40 "In cento giorni fatti zero, danni tanti. Ma principalmente uno: chi governa, di fronte al problema, non cerca la soluzione, ma cerca il nemico. Così non si governa, si sfascia il Paese". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario del Pd, nell'intervento di chiusura della Festa dell'Unità di Ravenna, commentando i primi cento giorni del nuovo esecutivo.

Libia - Martina - Pd - : Governo italiano non fa interessi pace : Roma, 4 set., askanews, - 'L'Italia dovrebbe essere il primo paese a dire basta a una competizione internazionale a somma zero sulla Libia. Quando l'Italia in Libia ha promosso iniziative di successo ...

Martina : “Il governo è allo sbando - l’Italia corre rischi enormi in campo economico” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, attacca il governo e si dice preoccupato per le intenzioni dell'esecutivo in vista della manovra economica, parlando del rischio di una "deriva sudamericana": "Questo esecutivo non ha una politica economica coerente. Il governo è allo sbando e l’Italia rischia l’osso del collo".Continua a leggere

'Con il governo Lega-M5s rischiamo una deriva sudamericana' - Martina - : Roma, 4 set., askanews, - 'rischiamo una deriva sudamericana. Di Maio, Salvini e altri ministri, stando alle loro dichiarazioni, immaginano di essere in Venezuela più che in Italia. Lo spread è a 290. ...

Martina : con governo Lega-M5s rischiamo deriva sudamericana : Roma, 4 set., askanews, - 'rischiamo una deriva sudamericana. Di Maio, Salvini e altri ministri, stando alle loro dichiarazioni, immaginano di essere in Venezuela più che in Italia. Lo spread è a 290. ...

Pd - Martina lancia manifestazione contro “governo dell’odio”. Polemica con il M5s - Di Stefano : “Saranno pochi intimi” : Maurizio Martina chiama in piazza il Pd. Il segretario del Partito democratico ha annunciato in un’intervista a Repubblica l’organizzazione di una manifestazione a Roma il 29 settembre contro il “governo dell’odio“. “Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio“, ha detto Martina spiegando che ...

Martina : il Pd in piazza il 29 settembre contro il governo dell'odio : Roma, 1 set., askanews, - Il Pd ricorre alla piazza, il segretario Maurizio Martina in una intervista a Repubblica annuncia una manifestazione a Roma il 29 settembre contro il 'governo dell'odio'. '...

Martina : sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

Crollo Genova - Martina : governo fa sciacallaggio vergognoso - da Toninelli audizione vuota : Roma, 28 ago., askanews, - 'Ieri l'audizione del ministro Toninelli è stata purtroppo un'occasione mancata, un'audizione vuota. Non è entrato in nessun dettaglio. Al di là di dichiarazioni ...

Crollo Genova - Martina : da governo sciacallaggio vergognoso : Roma, 28 ago., askanews, - 'Di fronte a casi come quello di Genova bisogna unire il Paese, non dividerlo. Lo sciacallaggio che è stato fatto su Genova è stato vergognoso. Mi spiace perché il governo ...

Maurizio Martina - questo governo ha fallito - i 5 Stelle succubi della Lega di Salvini : Polemico e duro attacco di Maurizio Martina ai danni del governo Un ministro indagato e un presidente del Consiglio che non interviene. Per il segretario del Pd Maurizio Martina, intervistato dalla Stampa, Lega e M5S “hanno dimostrato incoerenza e incapacità. Il governo ha fallito e l’Italia è più debole” e da Conte solo un “silenzio inaccettabile” sulla situazione del suo ministro. Il premier “non può sottrarsi alla responsabilità di ...