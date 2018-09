Marò | per Latorre e Girone si riapre processo Ultime notizie | ministra Trenta li

Mountain bike - Mondiali 2018 : la Svizzera conquista l’oro nel team relay. Amaro quarto posto per l’Italia : La Svizzera rispetta il pronostico e conquista l’oro nel team relay dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide. La formazione elvetica apre nel migliore dei modi la rassegna iridata in casa, con una prestazione solida di tutti i propri atleti. Argento poi per la Germania e bronzo per la Danimarca. Si deve invece accontentare del quarto posto l’Italia, che dopo un’ottima partenza, non è riuscita a tenere il passo dei migliori nel momento chiave ...

Pallavolo – Torneo di Montreux - esordio amaro per le azzurre : Italia ko contro la Turchia : Torneo di Montreux: le azzurre della Pallavolo battute all’esordio dalla Turchia 3-0 All’esordio nel Torneo di Montreux la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta 3-0 (25-18, 26-24, 25-21) dalla Turchia. Dopo un primo set difficile, le azzurre sono cresciute nel secondo parziale, venendo tuttavia superate ai vantaggi. Nella terza frazione l’Italia ha resistito sino al 16-15, prima di dover cedere alle avversarie. Domani Chirichella ...

Nuova data dei Negramaro a Roma a novembre - prezzi dei biglietti in prevendita per il raddoppio al PalaLottomatica : Annunciata una Nuova data dei Negramaro a Roma per l'Amore Che Torni Tour Indoor 2018: dopo gli appuntamenti di Bari e Firenze, raddoppia anche quello capitolino per la band di Giuliano Sangiorgi che presenta nei palasport l'ultimo album omonimo. La Nuova data dei Negramaro a Roma, al PalaLottomatica in zona Eur, è fissata per il 30 novembre e va ad aggiungersi alla prima prevista nella stessa location, ovvero quella del 29 novembre. Un ...

Mostre fotografiche per la Partita a scacchi di Marostica : In questo modo anche altri luoghi della città potranno vivere degli sviluppi di questa leggenda, che continua ad incantare il mondo e che si interseca con la bellezza di questo territorio, che ha una ...

F1 – Vettel mastica amaro a Monza - le parole di Seb dopo il secondo posto in qualifica : “ecco perchè non sono contento” : Vettel non troppo soddisfatto dopo il secondo posto in qualifica al Gp d’Italia: le parole del ferrarista nel sabato di Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

Marotta - assenza CR7? Scelta personale : ANSA, - ROMA, 30 AGO - "L'assenza di CR7? E' stata una decisione personale che vogliamo rispettare. Da parte nostra, c'è profonda amarezza per questa decisione": ai microfoni di Sky il dg della ...

Nuda in strada giù dal balcone per sfuggire alla violenza del compagno marocchino : In strada Nuda, nel cuore della notte dopo essersi calata giù dalla finestra per sfuggire alla violenza del compagno. Così l'hanno trovata i poliziotti che in un primo momento hanno...

Salerno - si cala nuda dal balcone per sfuggire al compagno violento/ Ultime notizie : marocchino espulso : Salerno, si cala nuda dal balcone per sfuggire al compagno violento: soccorsa donna georgiana. Individuato e rintracciato, il marocchino è stato espulso. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Us Open – Secondo turno amaro per Giorgi - niente da fare contro Venus Williams : Camila è già fuori : Camila Giorgi fuori già al Secondo turno degli Us Open, la tennista italiana affonda sotto i colpi della tennista statunitense Venus Williams Camila Giorgi fuori dagli Us Open 2018. Al Secondo turno del grande slam americano, l’unica tennista italiana rimasta in tabellone è stata sconfitta da Venus Williams, numero 16 della classifica Wta. La sfida che si preannunciava ardua per l’azzurra, ha confermato la supremazia della ...

SAN TAMMARO " Scoperta piantagione di marjuana alta oltre un metro e mezzo con l'elicottero GUARDA LE FOTO nei guai il proprietario e il ... : 17:10:42 Più di 30 piante di marijuana di altezza media pari a 1,5 metri erano state coltivate all'interno di un vasto appezzamento di terreno seminato a granturco. Un "innesto" vegetale abilmente ...

US Open – Ferrer si ritira per infortunio contro Nadal : l’addio amaro all’ultimo Slam della carriera : Addio amaro agli Slam per David Ferrer: lo spagnolo, pronto al ritiro, costretto a ritirarsi dal primo turno degli US Open per infortunio David Ferrer ha giocato ieri notte il suo ultimo Slam della carriera. Il veterano spagnolo si ritirerà infatti a Madrid o Barcellona nel 2019, in modo tale da lasciare davanti al proprio pubblico, ma non dovrebbe giocare i prossimi Australian Open, salvo sorprese. Addio amaro per Ferrer agli Salm, ...

Gasperini : "Un pareggio amaro" : 'E' stato un pareggio amaro, eravamo molto vicini a vincere la partita'. L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, non nasconde la delusione per il 3-3 dell'Olimpico. 'Noi siamo stati molto ...

Made in Italy : scatta l’obbligo di etichetta per la pummarola : scatta l’obbligo di indicare in etichetta l’origine per pelati, polpe, concentrato e degli altri derivati del pomodoro per smascherare l’inganno dei prodotti coltivati all’estero ed importati per essere spacciati come italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 120 giorni previsto per l’entrata in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018, del decreto interministeriale ...