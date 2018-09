Marina Militare | 75 anni l’affondamento della corazzata Roma | relitto rilocalizzato FOTO

Marina Militare : la fregata Federico Martinengo in sosta nel porto di Maputo in Mozambico : Nave Federico Martinengo, settima unità classe FREMM (fregata Europea Multi Missione) della Marina Militare, visiterà il porto di Maputo dal 8 all’11 settembre 2018. Dopo tre anni una Unità dalla Marina Militare, dopo aver percorso più di 5000 miglia nautiche, approda sulle coste del Mozambico per portare il tricolore e l’eccellenza nazionale. La sosta nel porto di Maputo si configura in un più ampio progetto di sviluppo delle relazioni di ...

Ordigni pericolosi : interventi della Marina Militare a Lampedusa e nel Ragusano [GALLERY] : 1/7 Copyright Marina Militare ...

Marina Militare : la nave scuola Palinuro in sosta a Cefalonia dal 7 al 10 settembre : Oggi la nave scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di Cefalonia (Grecia) dove resterà in sosta fino al 10 settembre. nave Palinuro è impegnata nella sua 54ª campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo della nave, apprenderanno le scienze nautiche e Marinaresche acquisendo così una conoscenza diretta delle varie attività associate all’esercizio ...

Il 9 settembre la Marina Militare ricorderà i caduti in mare : Domenica 9 settembre, dalle ore 11.00, la Marina Militare celebrerà a Brindisi la “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in mare” a perenne ricordo del sacrificio dei Marinai, militari e civili, deceduti e sepolti in mare. La commemorazione, giunta al 75° anniversario e considerata solennità civile, si svolgerà presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, eretto nel 1933 per iniziativa della Lega ...

Malore per marittimo su motopesca italiano : intervento della Marina Militare : Nella giornata del 4 settembre 2018, il pattugliatore d’altura Comandante Bettica della Marina Militare impegnato in attività di Vigilanza Pesca nel Mediterraneo Centrale, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Pegaso” della marineria di Mazara del Vallo, per un Malore accusato da un membro dell’equipaggio. L’Unità della Marina Militare ha prontamente ridotto le distanze e, ...

Marina Militare : la nave scuola Amerigo Vespucci in sosta a Portsmouth dal 24 al 27 agosto : Oggi la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è approdata nel porto di Portsmouth (Regno Unito) dove sosterà fino al 27 agosto per la quinta tappa della Campagna d’Istruzione 2018. nave Vespucci approda nuovamente nel Regno Unito a distanza di sei anni, quando nel 2012 il prestigioso veliero rese omaggio alla città di Londra in occasione dei Giochi Olimpici. La sosta rappresenta inoltre una preziosa occasione per incontrare la ...

Marina Militare : nave Vespucci in sosta ad Amburgo fino al 20 agosto : Ieri la nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è arrivata nel porto di Amburgo (Germania), dove rimarrà fino al giorno 20 agosto per la quarta tappa della Campagna d’Istruzione 2018. A bordo della “nave più bella del Mondo” i 125 allievi dell’Accademia Navale di Livorno hanno avvicendato a inizio luglio gli allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena. ...

Difesa : Marina Militare - Nave Alliance rientra a La Spezia dopo campagne idro"oceanografiche 2018 : ... quella artica, al centro da alcuni anni dell'agenda internazionale per i rilevanti mutamenti di natura climatico-ambientale, ma anche geo-politica, che hanno luogo in misura sempre crescente creando ...

Concorsi Pubblici Marina Militare e Vigili del Fuoco : si reclutano volontari : Il Ministero della Difesa e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno attivato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di personale Militare da inserire in numerose sedi di distaccamenti [VIDEO]volontari. Bandi di Concorso agosto-settembre 2018 e gennaio-febbraio 2019 La Marina Militare ha stabilito di pubblicare un bando di concorso pubblico VFP1 per il 2019 verso la seconda meta' del mese di agosto 2018, per il reclutamento ...

Concorso Marina Militare per reclutare VFP1 : domanda di partecipazione da agosto : 4 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico [VIDEO] n° 61 del 03 agosto 2018, rivolto a 2.225 VFP1 Volontari in ferma prefissata di 1 anno. La ricerca è indirizzata a trovare nuove reclute da inserire in forze all'interno del Corpo della Marina Militare ed i settori dove occupare una posizione all'interno del presente Corpo sono vari, da espletarsi per sede di inserimento e reclutamento entro il 2019: Bando ...

Concorso Marina Militare per reclutare VFP1 : domanda di partecipazione da agosto : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico n° 61 del 03 agosto 2018, rivolto a 2.225 VFP1 (Volontari in ferma prefissata di 1 anno). La ricerca è indirizzata a trovare nuove reclute da inserire in forze all'interno del Corpo della Marina Militare ed i settori dove occupare una posizione all'interno del presente Corpo sono vari, da espletarsi per sede di inserimento e reclutamento entro il 2019: Bando Marina Militare: ...

Marina Militare : pubblicato il bando di concorso per 2.225 volontari in ferma prefissata annuale : Con la pubblicazione sulla 4ª serie speciale della Gazzetta Ufficiale (nr. 61 del 03.08.2018), è iniziato l’iter che permetterà a2.225 ragazzi tra i 18 e i 25 anni di potersi arruolare della Marina Militare come volontari in ferma prefissata annuale(VFP1). Le domande per la partecipazione al primo blocco di reclutamento dovranno essere presentate dal 29 agosto al 27 settembre 2018; dal 7 gennaio al 5 febbraio 2019 per i giovani che intendono ...

Marina Militare : nave scuola Palinuro in sosta ad Istanbul : E’ approdata questa mattina ad Istanbul in Turchia la nave scuola Palinuro della Marina Militare, dove resterà in sosta fino a sabato 11 agosto. nave Palinuro è impegnata nella sua 54 campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo della nave, apprenderanno le scienze nautiche e Marinaresche acquisendo cosi’ una conoscenza diretta delle ...

Marina Militare ritrova sommergibile scomparso nel 1917 : le immagini subacquee : Dopo oltre un secondo dall’affondamento, durante la Prima guerra mondiale, è stato ritrovato il relitto del sommergibile Guglielmotti. La scoperta è avvenuta durante un’esercitazione dei cacciamine della Marina militare, presso l’isola di Capraia, a 400 metri di profondità. A bordo del sommergibile, affondato il 20 marzo 1917, c’erano 14 membri dell’equipaggio. Nel video le immagini subacquee registrate dalla ...