Marchisio e i suoi fratelli | in Russia con amore ma non tutte le storie sono state a

(Di domenica 9 settembre 2018) C'è una campagna diche non evoca spargimenti di sangue. È quella intrapresa da Claudio, che dopo aver rescisso il contratto con la Juve ha accettato l'offerta dello Zenit di San Pietroburgo. Oggi sarà ufficialmente presentato a San Pietroburgo. L'allenatore Semak gli ha affidato le chiavi del gioco di una squadra che al momento guida la classifica con due punti di vantaggio sullo Spartak Mosca di un altro italiano, Massimo Carrera. Laè diventata terra di conquista per il pallone Made in Italy. Tutto cominciò quindici anni fa, in maniera sperimentale e improvvisata. L'allora tecnico dell'Uralan di Elista, Igor Shalimov, vecchia conoscenza del nostro campionato, chiamò sulle rive del Mar Caspio Dario Passoni e Alessandro Dal Canto, non certo due fenomeni, ma onesti gregari con un buon curriculum tra i professionisti. La loro esperienza durò soltanto una stagione: ...