Manzi non perdona Fenati | “ha provato ad ammazzarmi”

: Manzi: 'Non lo perdono. Fenati ha provato ad ammazzarmi' - Gazzetta_it : Manzi: 'Non lo perdono. Fenati ha provato ad ammazzarmi' - 333Ludo : @Debiru88 @SnipersRacing @RomanoFenati Se veramente non sapesse contenersi secondo me l'avrebbe ammazzato! Gli avre… - serieacaffe : Manzi: 'Non lo perdono Fenati voleva ammazzarmi' -

(Di domenica 9 settembre 2018) Il Pilotanella bufera dopo il clamoroso gesto nei confronti di Stefanoovvero quello di aver tirato la leva del freno dell’avversario nel rettilineo.non ha intenzione dire: “mi ha affiancato in rettilineo e con la sua mano sinistra ha tirato la mia leva del freno anteriore, viaggiavo a 217 chilometri orari, mi ha toccato con una pressione sulla leva di 20 bar e, considerata la pressione media espressa a Misano – 9 bar – la sua è stata più del doppio. Come ho fatto a non cadere? Avevo già visto la sua intenzione di questo gesto: quandomi ha affiancato, avevo notato che aveva tolto la mano dalla manopola della moto e, infatti, il nostro è stato un contatto veloce. Insomma, come ho fatto a rimanere in piedi, non lo so”, l’intervista rilasciata a Gpone.com. “Non mi sembra giusta la decisione: ...