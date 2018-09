Cernobbio - Tria tranquillizza i mercati : Manovra equilibrata - rispetteremo i vincoli : ... al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria rassicura gli imprenditori e i mercati e avverte, indirettamente, i leader di Lega e Movimento 5 stelle. E' ...

Manovra - Tria : 'Via alle riforme ma non tutto si può fare subito' : 'Negli ultimi dieci anni - sottolinea - l'Italia cresce di circa un punto in meno della media dell'economia europea, questo significa che abbiamo una divergenza con gli altri Paesi europei: le ...

Manovra - la vittoria della linea Tria : «L'obiettivo del governo è l'1 - 6%» - ma il ministro parla della crescita : «L'obiettivo del governo è l'1,6%», spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel suo intervento di chiusura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Ma chiarisce immediatamente che il riferimento è alla crescita, e non al deficit su cui il titolare dei

'La Manovra sarà equilibrata - rispetteremo i vincoli' - Tria - : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, rassicura gli imprenditori e i mercati e …

Manovra - Tria : 'Inutile sforare deficit se perdiamo risorse per lo spread' : 'È inutile cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sui mercati' con il rialzo dei tassi sui titoli pubblici. A dirlo è...

Manovra - la vittoria della linea Tria : «L'obiettivo del governo è l’1 - 6%» - ma il ministro parla della crescita : Il ministro dell'Economia rivendica tra le righe l’atteggiamento prudente sui conti in vista dell'appuntamento con il nuovo quadro programmatico e la Manovra di bilancio. Il nodo investimenti, il futuro dello spread e l’obiettivo della crescita...

Manovra - Tria : "Sarà equlibrata - tutto subito non si può. Le riforme partiranno gradualmente" : Cernobio. l governo punta ad una Manovra equilibrata, non farà partire una riforma forte senza le altre, 'perchè sarebbe una Manovra squilibrata'. Così a Cernobbio il ministro dell'Economia Tria,che rivendica di aver seguito 'una linea prudente dall'inizio',anche con l'Europa: crescita del Pil e calo del debito. 'La riduzione del rapporto debito Pil significa un rafforzamento ...

Conte : 'Manovra coraggiosa ma attenta ai numeri'. Tria : 'presto tre riforme' : Intervenendo alla Fiera del Levante di Bari il premier garantisce che reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno i pilastri su cui lavorare per una maggiore equità sociale -

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tria - "sarà nella Manovra" : ministro - "discussione più politica che tecnica" : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:38:00 GMT)

Manovra : Tria - spero calo spread : ... lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria. "Speriamo - ha aggiunto - che chiarendo quali saranno i limiti del nostro bilancio, come è stato dichiarato da tutto il governo, la discesa dei ...

Manovra - Tria : flat tax è sul tavolo - partiranno tutte riforme : Roma, 8 set., askanews, - 'flat tax non è fuori dal tavolo, ci sono margini per far partire le varie riforme. Si sta mettendo a punto nelle discussioni politiche il disegno specifico delle varie ...

Manovra : Tria - ci sono i margini per fare tutte le riforme - puntiamo sulla crescita : ... la flat tax e gli interventi sulla previdenza, Tria ha risposto che 'ci sono margini per far partire le varie riforme, ovviamente si sta mettendo a punto nella discussione politica il disegno ...

