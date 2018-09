Mancini riparte da Chiesa | ' Italia | non penso alla critiche'

Mancini riparte da Balo per ridare all'Italia il gol "desaparecido" : L'Italia di Roberto Mancini, con un serbatoio di "azzurrabili" sempre più vuoto, il ranking peggiore della storia e con gerarchie ancora tutte da stabilire, inizia stasera a Bologna ("sarà un'emozione speciale", ha detto il ct) l'avventura in Nations League. Il primo compito del Mancio è cancellare in tre mesi, nel doppio confronto con Polonia e Portogallo, lo scempio del Mondiale mancato. Vincere il girone significherebbe un'immediata risalita ...