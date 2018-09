Manchester United | Zidane resta in pole per la panchina

Matheson - esordio-record nel Rochdale a 15 anni : Liverpool e Manchester United già lo seguono : Un sorriso che dice tutto: sguardo un po' spaesato - perché in fondo non si è ancora reso conto di cosa sia successo - capelli lunghi e applausi ai tifosi. Luke Matheson indossa il numero 41, di ...

Bejger - il misterioso United : mai annunciato dal Manchester - può giocare in Premier : Mai annunciato dalla società con un comunicato ufficiale eppure prossimo all'esordio in uno dei campionati più prestigiosi del mondo: niente male per Bejger, il misterioso 16enne. #ManchesterUnited " ...

Lukasz Bejger - l'acquisto "fantasma" del Manchester United : Il suo nome compare nella lista degli under 21 eleggibili per la Premier League, ma non è mai stato annunciato con un comunicato ufficiale

Berbatov non si compra! Il retroscena sul rifiuto al Manchester City : “fanculo i loro soldi - ecco perchè scelsi lo United” : Dimitar Berbatov ha svelato un curioso retroscena in merito al suo mancato passaggio al Manchester City: l’attaccante bulgaro ha rispedito al mittente l’offerta alquanto duramente Dimitar Berbatov è sempre stato un personaggio un po’ sopra le righe. Il gigante bulgaro ha sempre avuto una testa matta: quanto matta? Quanto il suo talento. Berbatov ha sempre avuto una spiccata personalità, la stessa che gli permetteva di ...

Manchester United - ovazione per Mourinho : lui regala la giacca a un tifoso : Tre punti per allontanare la crisi e per tornare finalmente a sorridere: United vincente sul campo del Burnley, uno 0-2 nel segno di Romelu Lukaku. Una vittoria per ridare ossigeno alla classifica dei ...

Premier - favola Watford : Tottenham rimontato e primo posto - risorge il Manchester United : Gli Hornets vincono 2-1 e raggiungono Chelsea e Liverpool in vetta. I Red Devils passano 2-0 a Burnley. Vince l'Arsenal

Burnley-Manchester United 2-0 - doppio Lukaku. Watford-Tottenham 2-1 - che rimonta : gol e highlights : Espulsi: 71' Rashford Watford-Tottenham 2-1 , A breve la cronaca, 53' aut. Doucouré, T,, 69' Deeney, W,, 76' Cathcart, W, Watford, 4-4-2, : Foster; Janmaat, Cathcart, Kabasele, Holebas; Hughes, 86' ...

Premier : boom Manchester United - sconfitta del Tottenham [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Pogba alla Juventus? / Ultime notizie : il francese vuole lasciare il Manchester United per tornare a Torino : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: il centrocampista francese Campione del Mondo vuole lasciare il Manchester United e sogna di ritornare a Torino per vincere la Champions League.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:09:00 GMT)

In Gb : "Pogba ha comunicato al Manchester United di voler tornare alla Juventus" : Affare possibile già a gennaio: le nuove regole consentirebbero l'utilizzo del campione del mondo in Champions nella fase ad eliminazione diretta

Probabili Formazioni Burnley vs Manchester United - Premier League 02-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 17.00: Undici titolare per i Clarets; Red Devils con il ritorno di Lindelof. La domenica di Premier League valevole per la 4^giornata si chiude con il match di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e il Manchester United. Come arrivano Burnley e Manchester United? Clarets che arrivano da una doppia batosta nelle ultime due gare. Prima la sconfitta in ...

Focus Champions League – Tutto sul Manchester United : i vantaggi per la Juve e lo “specchio” dei precedenti : Per la Juventus è vigilia di campionato. I bianconeri domani sera affronteranno il Parma al ‘Tardini’, nella gara valida per la 3^ giornata di Serie A. La squadra di Allegri arriva alla sfida a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Chievo Verona e Lazio. L’obiettivo di Madama è ovviamente quello di centrare il terzo successo di fila per vivere una sosta tranquilla. Nel frattempo il club bianconero ieri ha ...

Manchester United - Mourinho - non - la prende con filosofia : "Io tra i migliori al mondo". Poi cita Hegel : Sono l'unico allenatore al mondo che ha vinto in Italia, Spagna e Inghilterra, e non piccoli trofei o in piccoli paesi". José il filosofo Dunque la citazione che cattura i titoli dei tabloid ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Juventus ai raggi X. Sarà sfida a tre con Manchester United e Valencia per la qualificazione? : Poteva andare peggio ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, a Montecarlo, non sorride particolarmente alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri inseriti nel gruppo H, insieme a Manchester United, Valencia e Young Boys, non avranno vita facile. Andiamo ad analizzare dunque le rivali che si contrapporranno alla Vecchia Signora. Manchester United – Tra le possibili compagini inserite nella seconda urna, ...