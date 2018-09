Make-up di Chanel per uomini

Boy : la prima linea di Make up maschile firmata Chanel : Col tempo gli uomini hanno cominciato a spendere sempre di più in prodotti di bellezza. Un'usanza esistente da sempre, ma che ultimamente sta toccando i suoi apici: basti pensare che proprio quest'anno in Corea gli uomini hanno affermato che truccarsi fa stare bene con sé stessi. Il percorso virale ha preso il suo avvio da YouTube, attraverso i numerosissimi tutorial per make up maschili. Così virale che Chanel proprio dalla Corea del Sud ha ...

Dal rossetto alla matita per le sopracciglia - Chanel firma una collezione di Make up da uomo : In un mondo che celebra l'identità in continua evoluzione ognuno si trasforma perché essere unici è più interessante che essere perfetti.

Chanel lancia il suo Make up per l’uomo : Boy : È ufficiale, la maison Chanel lancia nel 2018 la sua prima linea di make up per l’uomo. Ci aveva provato in precedenza Jean Paul Gaultier, che aveva creato una terra e altri prodotti per il trucco maschile nel 2003. L’attuale operazione osa di nuovo l’avventura ma con diverso spirito. “Creando Boy de Chanel, la sua prima linea di make-up per uomo, Chanel riafferma i codici in continua evoluzione di una visione immutabile ...