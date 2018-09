Macerata | inaugurata lapide per Pamela Traini manda dei fiori

ilgiornale

: MACERATA - A presentare la mozione le consigliere Pantana e Menghi che vorrebbero intitolare alla 18enne uccisa l'a… - CronacheMc : MACERATA - A presentare la mozione le consigliere Pantana e Menghi che vorrebbero intitolare alla 18enne uccisa l'a… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Un fiore di loto di cristallo posato sulle pietre che simboleggia la fragilità e la bellezza della vita. Questa è la forma dellaposata per ricordareMastroprietro. La 18enne romana era trovata morta lo scorso 31 gennaio dopo essere fuggita due giorni prima da una casa di recupero dalle tossicodipendenze nel Maceratese.era stata ritrovata fatta a pezzi in due trolley.La cerimoniaQuesta mattina, sul terrapieno vicino al luogo in cui furono abbandonati i due trolley, è statalain memoria della giovane. Numerose le persone presenti alla cerimonia insieme ai genitori e altri congiunti della ragazza. "Aiutateci a trovare verità e giustizia", ha chiesto la mamma della 18enne.Per il delitto è accusato il nigeriano Innocent Oseghale, detenuto ad Ancona. Ma le indagini dei carabinieri del Comando provinciale die coordinate dalla locale procura ...