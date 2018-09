La tregua Lega-M5S già vacilla. I grillini : può saltare il governo : Nella cosiddetta Prima e nella Seconda Repubblica si sarebbe parlato di tregua armata. I 5 Stelle si credono già nella Terza come se tutto fosse rivoluzionato e le logiche che dominano la politica non siano sempre le stesse. E infatti anche in questo governo giallo-verde basato su una coalizione di partiti i due leader devono rincorrere i loro el...

M5S-LEGA/ Ecco perché il matrimonio (d'interesse) è destinato a durare : La nuova strategia di Salvini e Di Maio, realizzare le promesse elettorali solo in minima parte, garantirà loro la sopravvivenza politica. Ecco perché. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La trappola di Orbán e Macron decide le sorti di Conte, di G. SapelliSCENARIO UE/ I calcoli della Merkel per assorbire i "populisti", di N. Berti

Boschi : 'Lega ha rubato - M5S maschilista e non democratico : una donna potrebbe guidare PD' : In occasione della Festa de l'Unita' nazionale in corso di svolgimento a Ravenna, questo sabato 8 settembre, è intervenuta Maria Elena Boschi, ex ministra delle riforme e attualmente parlamentare del PD [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto la deputata toscana sul palco della kermesse romagnola. Boschi: 'Salvini fa la vittima sul sequestro di persona, per tenere bassa l'attenzione sui 49 milioni rubati' Maria Elena Boschi ha ...

Pensioni - reddito di cittadinanza e flat tax : su cosa tratteranno "a oltranza" Lega e M5S : reddito di cittadinanza e flat tax "sono prioritari, si partirà con meccanismi graduali" assicura Conte. Capitolo Pensioni...

Negozi chiusi la domenica?/ Ultime notizie - proposte M5S e Lega : commercianti divisi : Negozi chiusi la domenica? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:50:00 GMT)

LEGA-M5S primo vero strappo? Luigi Di Maio critica Matteo Salvini : Luigi Di Maio critica Matteo Salvini, reo di aver attaccato la magistratura dopo aver ricevuto la notizia di essere indagato Arriva anche il commento del vicepresidente del Consiglio e leader del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sulle dichiarazioni di Matteo Salvini contro la magistratura e contro i giudici che lo hanno inserito nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona aggravato per il caso della nave Diciotti. Di Maio, ...

NEGOZI CHIUSI ALLA DOMENICA - M5S E LEGA AVVIANO ITER/ Ultime notizie : solo 8 aperture - previste deroghe : Domeniche con NEGOZI e centri commerciali CHIUSI: la proposta LEGA-M5s, "solo 8 aperture all'anno". ITER di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:49:00 GMT)

Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei negozi la domenica : Il percorso parlamentare sarà lungo, ma ci sono i primi disegni di legge per cancellare le liberalizzazioni The post Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei negozi la domenica appeared first on Il Post.

Rosato - PD - : 'Il governo Lega/M5S sta facendo marcia indietro su tutto - si torna sulle posizioni dell'esecutivo di centrosinistra' : Ettore Rosato, PD, sottolinea come il governo a guida Lega e M5S stia facendo una politica di annunci e parole seguita da pochi fatti. Su tanti provvedimenti, come Ilva e vaccini, sta anche tornando indietro alle posizioni dei governi di centrosinistra 7 settembre 2018 Diventa fan ...

Paragone (M5S) : “Lega di Salvini è completamente diversa rispetto a quella di Bossi” : Roma – Gianluigi Paragone, Senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Dal giornalismo al Palazzo “Io vivo il Palazzo come se fosse una grande redazione –ha affermato Paragone-. La mia curiosità resta la stessa. M’aspettavo la ritualità di alcuni riti istituzionali, quella ...

Niente più negozi aperti di domenica e durante le feste : come Lega e M5S vogliono abolire le liberalizzazioni di Monti : Lega e Movimento 5 Stelle vogliono abrogare le liberalizzazioni del governo Monti e allo scopo hanno depositato due diverse proposte di legge che mirano a regolamentare le aperture festive e domenicali degli esercizi commerciali ponendo un tetto massimo annuo. Ma quali sono le differenze tra le due pdl?Continua a leggere

LeU : 'M5S e Lega hanno compiuto un licenziamento di massa nella scuola pubblica' : scuola: salta l’emendamento all’articolo 6 che aveva stabilito la riapertura delle graduatorie ad esaurimento (GaE) ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018: queste persone avrebbero potuto inserirsi nella fascia aggiuntiva. Forti le reazioni del mondo politico. ''Dopo aver respinto la reintroduzione dell'art. 18, ecco un altro esempio di come questo governo fa solo propaganda e spot'' scrive sui social ...

MANOVRA/ Così M5S e Lega perdono la sfida con l'Europa : La Ue sarà attenta alla qualità della spesa aggiuntiva. Ok per gli investimenti, più difficile far accettare flat tax e reddito di cittadinanza.

Cernobbio - al Forum Ambrosetti il debutto del Governo Lega-M5S : ... tradizionale meeting post vacanziero dei protagonisti internazionali dei mondi della politica, della finanza, dell'impresa e della scienza. La sede è sempre Villa d'Este a Cernobbio, a una manciata ...