L' uomo che non voleva figlie Il mio John Fante | il miglior padre del mondo

Jack Ma lascia Alibaba : l'uomo che ha creato il colosso dell'e-commerce farà il filantropo alla Gates : Sbarcata a Wall Street due ani fa, Alibaba è oggi una delle società più ricche al mondo. Già nel 2013 Ma si era dimesso da Ceo lasciando il posto a Daniel Zhang, che ora è il maggior candidato a ...

Corbyn - antisemita e illiberale. Ecco perché è un uomo pericoloso : Una volta un illustre inglese ammonì così gli europei che, per sfuggire alla guerra, accettarono l’onta del nazismo: alla fine oltre alla guerra vi toccherà il disonore....

Convinto che sia casa propria - poliziotto entra in quella sbagliata : ci trova dentro un uomo e lo uccide : Il dramma in un complesso di appartamenti a Dallas, nello Stato americano del Texas. La vittima è il 26enne Botham Shem Jean. Non è chiaro come sia potuto succedere, la polizia ha preferito non rilasciare alcun dettaglio sulla vicenda.Continua a leggere

NBA Fan Zone - in Piazza Duomo a Milano sbarca anche Chauncey Billups : orari ed eventi : ... che con la Fan Zone punta a ricreare l'esperienza unica delle partite della lega di pallacanestro più famosa del mondo. A impreziosire ancora di più l'esperienza ci sarà la presenza di una leggenda ...

Papa Francesco : “No ai sussidi - è il lavoro che conferisce dignità all’uomo” : Papa Francesco contesta l'utilità dei sussidi economici: "È il lavoro che conferisce la dignità all'uomo, non il denaro. Una sana economia non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico. Il lavoro crea dignità, i sussidi, quando non legati al preciso obiettivo di ridare lavoro e occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzano".Continua a leggere

Burt Reynolds - morte di un uomo che ha vissuto : Un uomo che ha “vissuto una vita pazzesca” come lui stesso amava raccontare di se stesso ai media statunitensi negli ultimi anni, quando gli veniva chiesto di fare un bilancio della sua straordinaria avventura esistenziale e artistica. Burt Reynolds, nato l’11 febbraio 1936 nel Michigan è morto a 82 anni a Jupiter in Florida dopo l’improvviso arresto del suo malandato cuore. Da giovane sembrava destinato a una promettente carriera sportiva nel ...

Papa Francesco : 'È il lavoro che dà dignità all'uomo - non il denaro' : 'Non avere un progetto condiviso sulla riduzione delle diseguaglianze in un sistema sempre più globalizzato può determinare 'l'economia dello scarto', dove le stesse persone diventano 'scarti'', ha ...

Bosnia - con i migranti che tentano la strada verso l’Europa : “A piedi nei boschi - in fuga da polizia e mine antiuomo” : The game, il gioco. “È così che i trafficanti chiamano il viaggio verso l’Europa: se sei fortunato vinci e superi il confine, se sei sfortunato perdi, torni indietro e ricominci da capo”. Naheed ha 42 anni, e preferisce non mostrare il volto davanti alla telecamera perché, spiega, “i miei parenti mi hanno prestato i soldi per il viaggio e non voglio che mi vedano in queste condizioni”. Prima di scappare, lavorava ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : i favoriti nella pistola 10 metri maschile. Chernousov uomo da battere - Rizvi e Reitz non ci stanno : In palio altre quattro carte olimpiche a Changwon, in Corea del Sud, ai Mondiali di Tiro a segno: domani, nella prima mattina italiana, dopo le eliminatorie della notte, ci sarà la finale della pistola da 10 metri maschile. Per andare a Tokyo i migliori quattro tiratori dovranno superare quota 563 in qualifica, limite che però dovrà essere ampiamente scavalcato per l’ingresso tra i migliori otto. Sicuramente tra i favoriti c’è il ...

Lotta dura agli 'zozzoni' : Virginia Raggi posta il video di un uomo che scarica mobili in strada : Una cittadina si è armata di telecamera e ha filmato la scena: la polizia locale ha trovato e multato il colpevole

Allegri - l'uomo che vuole i record : adesso manca solo la Champions : Tra i grandi c'è già, ma lui non s'accontenta. Massimiliano Allegri vuole di più, vuole la Champions League. In Italia ha vinto tanto, praticamente tutto; in Europa invece la musica cambia: quella ...

Henry Cavill in The Witcher : anche l’uomo d’acciaio cede al fascino di Netflix : Si parla tanto dei possibili debiti di Netflix e della nuova, misteriosa, campagna pubblicitaria della piattaforma ma la notizia del momento è l'arrivo di Henry Cavill in The Witcher. L'annuncio è arrivato poco fa e non sembra essere legato ai curiosi manifesti che stanno tappezzando le nostre città e anche i profili social italiani della piattaforma, ma cosa è successo di preciso? A quanto pare Netflix ha firmato l'accordo con l'uomo ...