L’unico posto al mondo senza ratti

Sanità : ‘micro-team’ al posto delL’unico medico di famiglia : Un micro-team composto da un infermiere care manager (Icm) e due assistenti, uno sanitario e uno amministrativo, che possono riceve il paziente dell’ambulatorio di medicina generale e aiutare il camice bianco in alcune attività che oggi sottraggono tempo all’assistenza e alle visite. E’ la proposta avanzata in Gran Bretagna dall’associazione no-profit The King’s Fund. Secondo l’associazione – riporta il ...