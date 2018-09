Lorenzo scatta dalla pole | Dovi parte quarto Valentino deve inseguire

ilgiornale

: #SaveTheDate il 9 settembre a #Jesolo un nuovo imperdibile appuntamento con le evoluzioni delle #FrecceTricolori. N… - ItalianAirForce : #SaveTheDate il 9 settembre a #Jesolo un nuovo imperdibile appuntamento con le evoluzioni delle #FrecceTricolori. N… - romano_laura : RT @gponedotcom: Lorenzo vede rosso: Superpole a #Misano: Jorge precede Miller e Vinales, mentre 4° Dovizioso. Marquez come Bolt: cade... e… - gponedotcom : Lorenzo vede rosso: Superpole a #Misano: Jorge precede Miller e Vinales, mentre 4° Dovizioso. Marquez come Bolt: ca… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Un minuto, trentuno secondi e seicentoventinove millesimi: Jorgepolverizza il record sul giro di Misano (239 millesimi meglio del primato precedente, che già gli apneva dal 2016) e mette un'ipoteca pesantissima sulla gara di oggi. Perché nessuno ha il suo passo e perché stavolta - garantisce il meteorologo - non arriverà neanche la pioggia a sparigliare i valori espressi dalle qualifiche.Jorge ha battuto il record per due volte: la prima con una media all'anteriore e la seconda con una soft: "Sapevo che era un circuito piccolo e quindi c'era la possibilità di conservare due pneumatici per avere questa possibilità - ha spiegato il maiorchino che per la prima volta da quando corre per la "Rossa" ha centrato dueposition consecutive - ma per la gara è difficile pensare a una fuga perché le Michelin non durano dall'inizio alla fine. Credo che il mio rivale per la vittoria ...