Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi | mamma e figlia sono due gocce d' acqua

L’invasione tv di Al Bano - Romina e Loredana Lecciso : loro dicono di odiare il gossip ma sono ovunque : La nostra Royal Family allargata, quella composta da AlBano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso, non ama il gossip. Questo, perlomeno, è quel che dicono. «sono nauseata dall’avidità di certa stampa e tv. Danno un immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza. Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano, non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera ...

Al Bano riaccoglie Loredana Lecciso/ Romina Power fuori da Cellino San Marco? L’ultimatum e l’indiscrezione : Al Bano riaccoglie Loredana Lecciso a Cellino San Marco: Romina Power fuori dai giochi? L’ultimatum e l’indiscrezione nasce a Pomeriggio 5, tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:57:00 GMT)

Romina Power da Mara Venier. Barbara D’Urso chiama Loredana Lecciso : Mara Venier invita Romina Power alla prima puntata di Domenica In, il prossimo 16 settembre. La presentatrice cala l’asso e si aggiudica l’ex moglie di Al Bano. Barbara D’urso certo non sta a guardare e per niente terrorizzata dalla rivale ribatte chiamando a Domenica Live Loredana Lecciso. Sarà dunque una domenica scoppiettante in cui le due donne racconteranno probabilmente il loro amore per il cantante di Cellino San Marco. ...

Mara Venier e Barbara D’Urso : scontro epico! Romina Power a Domenica In - Loredana Lecciso a Domenica Live! : Mara Venier e Barbara D’Urso hanno giurato di non essere in competizione l’una con l’altra, ma durante la prima puntata di Domenica In e Domenica Live assisteremo ad uno ‘scontro’ epico, con Romina Power da una parte e Loredana Lecciso dall’altra. “L’ex moglie di Al Bano – scrive Libero – arriva appositamente a Roma da Los Angeles in virtù dell’amicizia che da anni la lega alla conduttrice. Al centro delle chiacchiere inevitabilmente ci sarà ...

Loredana Lecciso in vacanza col fratello che diventa un sex-symbol : Loredana Lecciso si chiama fuori. Nelle ultime settimane l'ex di Al Bano è rimasta lontano dai riflettori del gossip accettando la decisione di Al Bano che di fatto ha interrotto, a quanto pare, la ...

GRANDE FRATELLO VIP - ANTICIPAZIONI/ Loredana Lecciso nella Casa? Richiesta la sua presenza : GRANDE FRATELLO Vip, ANTICIPAZIONI/ Cicciolina si candida per entrare nella Casa più spiata d'Italia: tutti gli altri nomi del cast in attesa del prossimo mese.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 22:43:00 GMT)

Jasmine : la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non vuole lavorare in tv : Intervistata dal settimanale Di Più, Jasmine, figlia 17enne nata dalla relazione tra Loredana Lecciso e Al Bano, ha raccontato che nel suo futuro non vede necessariamente lustrini e pailettes: Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi. Una carriera ben lontana dai riflettori e quindi anche dai reality show per la ...

Jasmine Carrisi / La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : è polemica sulle labbra! : Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù dove ha ammesso: "Lavorare in tv? Il mio sogno è un altro!"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:10:00 GMT)