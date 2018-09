Longines Global Champions | chiusura allo stadio dei Marmi con la vittoria di Bruynseels

Ippica - Longines Global Champions Tour : Maher campione in sella a Explosion : Grazie al percorso deciso da uno dei migliori chef de piste del mondo e grazie agli atleti presenti, i top rider mondiali. Molti di loro nei prossimi giorni partiranno per gli Stati Uniti per ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : a Roma vince Ben Maher - De Luca sesto. Zorzi secondo nella generale : Il Longines Global Champions Tour 2018 ha fatto tappa allo Stadio dei Marmi presso il Foro Italico di Roma, ultimo appuntamento della competizione di salto ostacoli prima dei Mondiali che si disputeranno a partire dalla prossima settimana a Tryon. nella capitale i grandi favoriti non hanno deluso le aspettative e infatti il britannico Ben Maher, in sella a Explosion W, ha trionfato al barrage con il tempo di 37.45 battendo così lo svedese Henrik ...

Equitazione - il Longines Global Champions Tour di Roma su Sky Sport : La quarta edizione del Longines Global Champions Tour di Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, canale 204, sabato 8 settembre a partire dalle 16:20. La 15ma tappa del circuito ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour tra giovani e sociale : Roma, 6 set., askanews, - Due iniziative, concatenate, complementari e volte al sociale, spiccano nella tappa romana del Longines Global Champion Tour 2018. La prima è quella, organizzata dall'Asi, e ...

Il Carnevale Romano arriva al Longines Global Champions Tour - Romait - : Saranno presenti i maggiori artisti equestri italiani, già protagonisti degli spettacoli di Piazza del Popolo . Andrea Giovannini , portabandiera del Carnevale in tutte le sue nove edizioni, pluri-...

Longines Global Champions Tour di Roma : presentata allo Stadio dei Marmi la 4° edizione : Ad intervenire nel corso della cerimonia importanti esponenti delle istituzioni e del mondo dell'equitazione. Il primo a parlare è stato il senatore Claudio Barbaro, membro della VII Commissione permanente, istruzione pubblica, beni culturali,: 'Il Global Champions Tour è un circuito ...

Torna a Roma la 'Formula 1' dei cavalli : 15ª tappa Longines Global Tour al Foro Italico : ... ben 240 i cavalli che calcheranno l'arena di uno Stadio dei Marmi vestito a festa per un evento 'Globale' che sarà distribuito in oltre 90 Paesi del mondo. L'Italia sarà rappresentata da otto ...

Presentata alla stampa la 4° edizione del Longines Global Champions Tour Roma - : Onorevole Federico Molicone, , Membro della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, " Sport, arte e cultura e un unico soggetto: il cavallo. E questo è il valore di un evento come il Longines ...

Equitazione – Longines Global Champions Tour Roma - partito il conto alla rovescia : Tutto pronto per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la quarta edizione del Longines Global Champions Tour Roma, concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre. Due gli internazionali: un CSI 2 e un CSI 5. Ventotto le nazioni, provenienti ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi tra gli otto convocati per la tappa di Roma : Saranno otto i rappresentanti azzurri in occasione del “Cinque Stelle” di Roma, tappa italiana del Longines Global Champions Tour 2018. Il team manager Stefano Brecciaroli ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista dell’appuntamento che andrà in scena allo Stadio dei Marmi del Foro Italico tra giovedì 6 e domenica 9 settembre. Il principale alfiere del Bel Paese sarà Alberto Zorzi, terzo in classifica generale e tuttora in ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Schuttert profeta in patria a Valkenswaard! Ehning beffato per un centesimo - ottimo sesto Zorzi : L’olandese che non ti aspetti si rivela profeta in patria a Valkenswaard, nella 14^ tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Frank Schuttert ha trionfato grazie a due netti in sella a Chanti’s Champion nel Grand Prix più importante del weekend, ma a fare la differenza tra lui e il secondo classificato, il tedesco Marcus Ehning, passa appena un centesimo. Nel barrage, infatti, Schuttert ha fermato il cronometro su 39”89, mentre ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Scott Brash profeta in patria a Londra! Scatto di Ben Maher in classifica generale : Britannici in festa a Londra, dove è andata in scena la tredicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Scott Brash ha trionfato davanti al pubblico di casa con due straordinari precorsi netti in sella a Hello Mr President, infliggendo distacchi abissali ai suoi avversari grazie ad un barrage concluso in 38”88, un tempo davvero esaltante che gli ha consentito di godersi una strepitosa vittoria. Alle sue spalle, staccato di oltre un ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi prova a prendersi Londra. Ben Maher e Scott Brash profeti in patria? : L’Italia ha ancora negli occhi l’impresa di Alberto Zorzi, straordinario protagonista con la sua splendida vittoria a Berlino nello scorso weekend del Longines Global Champions Tour 2018. Ma ora è già tempo di tuffarsi nel prossimo appuntamento, la tredicesima tappa della competizione che andrà in scena a Londra tra venerdì 3 e domenica 5 luglio. Sarà proprio Zorzi uno dei principali favoriti per la vittoria finale, forte del feeling ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino! Splendida vittoria per l’azzurro davanti all’idolo di casa Christian Ahlmann : Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino. Strepitosa vittoria per il fuoriclasse italiano, che fa suonare l’inno di Mameli in Germania nella dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018 con una prestazione sensazionale in sella a Fair Light van T Heike, con il quale da alcuni mesi ha ritrovato un’alchimia perfetta, entrando in piena corsa per la vittoria della competizione. Zorzi è stato letteralmente dominante con due ...