Lombardia | 150 casi di polmonite | l' acqua torna a far paura per la legionella

: Oltre 150 casi di #polmonite nel Bresciano, ipotesi un #batterio nell'#acqua. Controlli a tappeto in #Lombardia. A… - Agenzia_Ansa : Oltre 150 casi di #polmonite nel Bresciano, ipotesi un #batterio nell'#acqua. Controlli a tappeto in #Lombardia. A… - Agenzia_Ansa : Casi di #polmonite nel Bresciano, accertamenti su due decessi, potrebbero essere collegati all'emergenza in corso - PaolettCataleya : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 150 casi di #polmonite nel Bresciano, ipotesi un #batterio nell'#acqua. Controlli a tappeto in #Lombardia. A luglio… -

(Di domenica 9 settembre 2018) La grandedell'era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinquedi morti per. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora lasta affliggendo dallo scorso 2 settembre la zona del bresciano, dove ci sono stati 150di'anomala' vista la stagione, e 121 ricoveri in in ospedale in una sola settimana. L'elenco dei contagiati è in aumento. Cosa sta succedendo? Potrebbe trattarsi diprovocata dal batterio dellapresente nell'sospetta Non è ancora stata definita 'epidemia', ma allarma le autorità il preoccupante del picco di ricoveri dall'inzio di settembre. ...