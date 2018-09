Lo scontro politico su chi deve ricostruire il ponte di Genova : Sulla ricostruzione del ponte Morandi ci sono idee diverse dentro al governo e anche tra governo e Regione Liguria. Il vicepremier Luigi Di Maio dalla Fiera del Levante di Bari annuncia: "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare. Per quanto ci riguarda, il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato ...

Ponte Genova - si cercano i dispersi mentre divampa lo scontro politico | : Proseguono le ricerche, la procura: 10-20 dispersi . Atlantia crolla in Borsa. Salvini: "Autostrade chieda scusa e indichi colpevoli". Di Maio: "Di fronte a 40 morti non ci sono clausole". Renzi: "...

Salvini attaccato dalla Sinistra : "fiero di essere troglodita"/ "Via genitore 1 e 2" : è scontro politico : Matteo Salvini : "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta carta d'identità”. Sinistra all'attacco del ministro dell'Interno, è scontro politico : le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:34:00 GMT)

Nina Zilli-Salvini - è scontro : la cantante ed il ‘vaffa’ a Matteo - il politico accusa l’artista italiana di utilizzare soldi pubblici : Nina Zilli e Matteo Salvini mal si sopportano, lo scontro tra il politico e la cantante è sui social Una divergenza di idee si è evoluta per Nina Zilli e Matteo Salvini in un botta e risposta sui social network. Il 5 luglio, quando la vicenda dei migranti lasciati morire sui barconi nel mar Mediterraneo imperversava su giornali e tv, la cantate durante un suo concerto ha voluto dire la sua mandando a quel paese il Ministro ...

Tito Boeri - il presidente dell’Inps per alcuni troppo per altri troppo poco politico si scontrò anche con Renzi : Gli scontri al vertice non sono certo una novità per il presidente dell’Inps Tito Boeri. Quello con il vicepremier Matteo Salvini che domenica è saltato sul carro della relazione tecnica al decreto Dignità per chiedere le dimissioni dello scomodo presidente dell’istituto di previdenza, è solo l’ultimo di una lunga serie. Inaugurata già l’esecutivo che l’aveva nominato, quello di Matteo Renzi. Memorabile, per esempio, lo ...