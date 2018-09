Lo prevede la nuova legge Salvini | così i rom derubano gli anziani

Una nuova analisi di Newzoo prevede una crescita per gli eSport nei prossimi tre anni : Stando a quanto riportato da Venturebeat, la società di ricerche Newzoo ha da poco condiviso le sue nuove previsioni sul futuro degli eSport, un'analisi che viene condotta a distanza di qualche anno. Ebbene, la società si aspetta un'ulteriore crescita per gli eSport con entrate per $ 1,7 miliardi entro il 2021.L'analisi di Newzoo riporta che gli eSport guideranno la crescita del gaming in generale e, alla fine, saranno superate le entrate degli ...