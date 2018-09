' Lo prevede la legge Salvini' e si fanno dare soldi e gioielli | arrestati tre rom a Genova

Ddl Anticorruzione - approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti e l’agente sotto copertura : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l’impiego dell’agente sotto copertura. L'articolo Ddl Anticorruzione, approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti e l’agente sotto copertura proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caporalato : cos'è e cosa prevede la legge Martina : Diffuso soprattutto in agricoltura, è una forma illegale di reclutamento dei lavorati praticata da tempo

BAMBINA IMMUNODEPRESSA IN CLASSE CON NON VACCINATI/ Treviso - a maggio 2018 la legge prevedeva l'allontanamento : BAMBINA IMMUNODEPRESSA in CLASSE con non VACCINATI: i genitori presentano denuncia contro ignoti. Per la madre si tratta di un fatto grave e non solo ideologico.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 22:25:00 GMT)

Decreto dignità è legge - ecco cosa prevede/ Ultime notizie video - Di Maio : "vinto contro lobby gioco azzardo" : Decreto dignità è legge: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. Ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Decreto dignità - cosa prevede la nuova legge in 5 punti : Il Decreto dignità è legge dello Stato. Con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera al provvedimento cavallo di battaglia dei pentastellati al governo. ...

Scheda : decreto Dignità - ecco che cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

Caporalato - cosa prevede la Legge Martina : Caporalato, cosa prevede la Legge Martina La Legge 199 del 2016 punta a punire anche gli imprenditori coinvolti. Nella parte "preventiva", si premiano le aziende che operano nella legalità Parole chiave: Caporalato ...

Il Decreto Dignità è legge - il Senato dà il via libera definitivo. Ecco cosa prevede : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto Dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. Molti gli schieramenti che si sono detti delusi. "Se l'...

Primo sì alla legge "salva bebè" : ecco cosa prevede - : Un dispositivo luminoso e acustico che avvisi i genitori della presenza del bambino in auto: la proposta di legge approvata dalla commissione Trasporti della Camera , se passerà al Senato, comporterà ...

Aquarius - diario di bordo – giorno 2 : “In caso di avvistamento non chiederemo autorizzazione - come prevede la legge” : Sono le quattro del pomeriggio quando il wi-fi di bordo finalmente si risveglia – almeno per un po’ – e il Gps certifica: da un lato Tripoli, dall’altro Marsala. Il mare sembra avere un altro volto. Il blu è diverso. La stessa consistenza dell’acqua sembra essere cambiata. “Sul colore hai ragione”, dice serio Eduard, logista di Medici senza frontiere. “Il resto è una tua percezione”. Lui è un marinaio. Ha vissuto e lavorato per ...

Cosa prevede la legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Reclusione fino a un anno e 6 mesi - o una multa fino a 6 mila euro - per chi propaganda "idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", oppure "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi, "in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o ...

