“Lo dice la Legge Salvini” | la truffa per sottrarre soldi e gioielli agli anziani

Crollo ponte Genova : “Lo dicevo dal 2013” - la rabbia dell’ex senatore : “E’ dal 2013 che parlo di quel ponte con preoccupazione. Ma i ministri competenti non mi hanno mai degnato di una risposta. Perché? Ero uno del Misto, evidentemente non meritavo attenzione…“. A dirlo, all’Adnkronos, è Maurizio Rossi, ex senatore ligure di Scelta Civica, che nel corso della passata legislatura in varie interrogazioni ha più volte sollevato il tema del ponte Morandi, lanciando l’allarme sulla ...