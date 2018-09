Lite col giudice | Williams perde gli Us Open -Video

Huawei Mate 20 Lite riceve già un piccolo aggiornamento software : Huawei Mate 20 Lite riceve già un piccolo aggiornamento software a pochi giorni dal suo debutto in Italia: nei pochi MB di update viene risolto un problemino fastidioso. L'articolo Huawei Mate 20 Lite riceve già un piccolo aggiornamento software proviene da TuttoAndroid.

PoLitecnico in campo per l'antica abbazia emersa in San Nicolò : Protocollo con il Comune per la valorizzazione dell'area. Dopo quelle per il cimitero, a dicembre le nuove linee guida

Lite al semaforo a Senago : automobilista colpito al volto con una bottiglia : Lite al semaforo a Senago: soccorsi in via Don Minzoni Una aggressione dai contorni ancora poco chiari è avvenuta giovedì mattina poco prima delle 11 a Senago. I residenti di via Don Minzoni hanno ...

Autostrade : parere PoLitecnico su sensori chiesto e accolto da Spea : Roma, 3 set., askanews, - In merito alla relazione del Politecnico di Milano, cui è stato dato ampio risalto dalla stampa, Autostrade per l'Italia chiarisce in un comunicato che l'analisi era stata ...

Torino - al culmine di una Lite per futili motivi uccide il marito con una coltellata al cuore : Al culmine di una lite per futili motivi, Silvia Rossetto, 47 anni, ha ucciso con una coltellata al cuore il convivente Giuseppe Marcon, di 65 anni. A quanto risulta, i due erano affetti da problemi psichici. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della coppia a Nichelino, in provincia di Torino.Continua a leggere

CALDEROLI : "HO RISCHIATO DI MORIRE PER UNA ZANZARA"/ EncefaLite virale : senatore colpito dalla "West Nile"? : Roberto CALDEROLI, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per Encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:25:00 GMT)

Microsoft svela la nuova colorazione bianca per l'Xbox ELite Controller : Microsoft introduce oggi una nuova versione del suo popolare Controller Xbox Elite. Mentre molti speravano in un Controller di seconda generazione, rumoreggiato in passato, Microsoft svela il suo Controller Xbox Elite con la nuova colorazione bianca che si abbina alle colorazioni di Xbox One S e Xbox One X.Come segnala The Verge, il Controller aggiornato, precedentemente conosciuto con il nome in codice Washburn, stranamente non includerà il ...

Napoli - la Lite al bar finisce nel sangue : 20enne ferito a colpi d'arma da fuoco : Un 20enne incensurato è stato ferito la scorsa notte in via Argine a Napoli da un colpo di arma da fuoco al braccio destro mentre si trovava a bordo di uno scooter guidato da un amico di 39 anni. Il ...