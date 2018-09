L' Italia tratta con il maresciallo Haftar

Ernst Knam - giudice di Bake Off Italia 2018 / "I concorrenti? È giusto trattarli con rispetto - ma..." : Ernst Knam tornerà questa sera su Real Time nella giuria di Bake Off Italia 2018. Per lui anche un nuovo appuntamento in day time con una rubrica tutta sua(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 10:33:00 GMT)

Quella trattativa segreta tra Forza Italia e Lega. “Uniti alle elezioni e in cambio noi : Quella trattativa segreta tra Forza Italia e Lega. “Uniti alle elezioni e in cambio noi Silvio Berlusconi e Matteo Salvini… L'articolo Quella trattativa segreta tra Forza Italia e Lega. “Uniti alle elezioni e in cambio noi proviene da Essere-Informati.it.

Giorgetti : sforare il 3% si può se si tratta di mettere in sicurezza l'Italia : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato', ha spiegato. ll sottosegretario ha parlato anche dell'inchiesta sui fondi della Lega e de ll'ipotesi che il 5 ...

Giorgetti : sforare il 3% si può se si tratta di mettere in sicurezza l'Italia : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato', ha spiegato. ll sottosegretario ha parlato anche dell'inchiesta sui fondi della Lega e de ll'ipotesi che il 5 ...

Il commissario Oettinger striglia l’Italia : “I contributi europei sono obbligatori - non versarli è una violazione dei trattati” : Il commissario Oettinger striglia l'Italia: "Tutti gli stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità. L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue conseguenze, posso solo mettere in guardia Roma dal mischiare la questione migratoria con il bilancio Ue", ha dichiarato a Die Welt.Continua a ...

Tratta Roma-Beirut di AlItalia : muore bimba di due anni - era gravemente malata : Una vicenda drammatica e che senza dubbio farà riflettere chiunque leggerà questo articolo. Già, perché quello che è accaduto a bordo di un aereo di Alitalia durante il volo Roma-Beirut ha il sapore di una vera e propria tragedia: una bambina di due anni ha perso la vita durante la Tratta costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Bari, dove il personale del pronto soccorso è immediatamente intervenuto per cercare di ...

Mario Monti : “Il Trattato di Dublino va cambiato - ma bastonando l’Ue il governo mette in pericolo l’Italia” : L'ex presidente del Consiglio e senatore a vita, Mario Monti, parla del governo Lega-M5S: "Anche io vorrei che venisse cambiato il Trattato di Dublino, perché è urgente e positivo farlo, ma la ragione del mancato cambiamento non risiede nelle istituzioni centrali, bensì sta nel fatto che alcuni Governi non vogliono e oggi hanno il potere di opporsi, come Ungheria e Repubblica Ceca. Se l'Italia volesse davvero modificare il Trattato dovrebbe ...

Fondi Ue - Oettinger : “Contributo netto dell’Italia è sui 3 miliardi”. Germania : “Roma non sia sola - ma rispetti trattati” : Da Bruxelles e Berlino arrivano altri avvertimenti all’Italia, dopo le parole del governo che venerdì scorso ha annunciato di “essere pronto a tagliare i Fondi destinati al bilancio europeo“ vista la mancata collaborazione dell‘Ue nel ricollocamenti dei migranti che erano a bordo della nave Diciotti. La commissione aveva già etichettato la mossa come “una minaccia che non avrebbe trovato ascolto”, ma ora a ...

NAVE DICIOTTI - TONINELLI “UE APRA PORTI AI 177 MIGRANTI”/ Ultime notizie - trattativa Italia : “multe a Malta” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce di Malta attacca Matteo Salvini, "apri i PORTI"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Nave Diciotti - trattativa Italia-Ue per sbarco 177 migranti/ Ultime notizie Lampedusa - Malta attacca Salvini : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce di Malta attacca Matteo Salvini, "apri i porti"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Migranti - Merkel : le trattative con l'Italia dureranno un po' : "Le trattative con la Grecia sono andate molto avanti, quelle con l'Italia dureranno un po'. E ovviamente se fosse necessario sarei a disposizione per parlare con il premier". Lo ha affermato la ...

Carige in trattativa per cedere la quota in Banca d'Italia : Rumors sulla cessione da 302 milioni per la Banca genovese http://www.affaritaliani.it/economia/Carige-tratta-la-cessione-della-suo-quota-in-bankitalia-555030.html Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati →

Amnesty International : “L’Italia usa le vite dei migranti come merce di contrattazione” : In un dossier l'associazione per la tute dei diritti umani punta il dito contro le politiche di Italia, Malta e altri stati europei: " La responsabilità per il numero crescente di vittime ricade sui governi europei che sono più preoccupati di tenere le persone fuori piuttosto che salvare vite umane".Continua a leggere

Mai più Hiroshima. L’Italia firmi il trattato : Il 6 agosto di settantatré anni fa l'aviazione statunitense bombardò Hiroshima. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, una seconda bomba atomica fu sganciata su Nagasaki.Le due bombe causarono tra le 150mila e le 300 mila vittime. Difficile fare calcoli precisi perché le persone colpite dalle radiazioni continuarono a morire nei decenni successivi, ci furono aborti e patologie che al tempo erano ancora difficili da identificare. ...