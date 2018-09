L' Italia a Bologna per la sfida alla Polonia con Della Valle e Brooks

Basket - la Nazionale Italiana è arrivata a Bologna : oggi si aggregano al gruppo Della Valle e Brooks : L’Italia è dunque pronta per l’ultima parte Della preparazione in vista Della sfida a Polonia e Ungheria, gare valide per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 Con un volo da Amburgo, la Nazionale è atterrata in Italia ieri in tarda serata. Gli Azzurri faranno base a Bologna fino al 14 settembre, giorno del match contro la Polonia, prima delle due gare Della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 (PalaDozza, ...

Italia-Polonia a Bologna - Roberto Mancini acclamato da tutto il Dall'Ara : Bologna, 7 settembre 2018- Sono i cori dei tifosi polacchi , primi a riempire il settore a loro dedicato con abbondante anticipo sull'inizio di Italia-Polonia , a fare da sottofondo all'ingresso delle ...

Baseball - UnipoSai Bologna campione d'Italia 2018 : Scudetto numero 11 per la Fortitudo : 11 sono gli scudetti della Fortitudo Baseball Bologna . 11 sono le riprese che sono servite alla squadra bolognese per piegare la resistenza del Parma e conquistare il titolo tricolore del ...

A Bologna da lunedì 10 settembre il Congresso dell’AISAM - l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia : Prenderà il via lunedì 10 settembre a Bologna la prima edizione del Congresso Nazionale di AISAM, l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. Il Congresso vedrà radunati nel capoluogo emiliano, fino a giovedì 13 settembre, alcuni fra i maggiori esperti italiani della materia, coordinati durante le sessioni di lavoro proprio da AISAM, il cui scopo è quello di “promuovere, a beneficio di tutta la società, lo ...

Giro d'Italia 2019 - si parte da Bologna - arrivo finale a Milano o Verona : Bologna diventa rosa. Dopo Israele nel 2018, il capoluogo emiliano sarà la sede della partenza del Giro d'Italia 2019. Scelta la data, il prossimo 11 maggio con una cronoscalata di 5 chilometri che ...