L' intervista esclusiva Io | indagato per il disastro del Ponte Morandi Tre anni

Napoli - Sarri parla per la prima volta dopo l'addio. L'intervista esclusiva de Il Mattino : "Vi dico tutto su di me, il Napoli e De Laurentiis". Da Londra, in esclusiva per "Il Mattino" di venerdì 7 settembre, le verità di Sarri. Per la prima volta l'ex allenatore del Napoli, oggi alla guida ...

L'intervista esclusiva a Sarri : «De Laurentiis - il Napoli e l'addio : cari napoletani - ecco la mia verità» : Inviato a Cobham Su questi meravigliosi prati di velluto del centro sportivo del Chelsea, non c?è un solo filo d?erba che lui non abbia già imparato a conoscere. eccolo...

Massimo Giletti torna in tv : 'Mi danno del populista? Ne vado orgoglioso!' intervista ESCLUSIVA : Massimo Giletti torna in tv con la sua Non è l'Arena dopo la pausa estiva. E si confida in ESCLUSIVA al settimanale Oggi in edicola. Soprattutto sulle accuse che gli vengono spesso rivolte. ...

Tassa sullo zucchero ed etichette a semaforo - l'ISS dice sì. intervista esclusiva a Walter Ricciardi : l'Italia deve intervenire al più ... : Dopo la prima Intervista a Francesco Branca dell'Oms , abbiamo pubblicato un intervento dell'Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione , Ansisa , . sullo stesso argomento ...

[L'intervista esclusiva] L'ex ministro Lunardi : "Il contratto d'oro ai Benetton? L'ha concesso il governo D'Alema. Autostrade ha incassato ... : Per mettere ordine al ginepraio di responsabilità, atti e procedure che ruotano attorno alla tragedia del ponte Morandi e al contratto d'oro di concessione ottenuto quasi 17 anni fa da "Autostrade per ...

Formula 1 - intervista esclusiva a Vettel 'l'italiano' : 'Ritirarmi in Ferrari? Perché no' : Con la squadra normalmente parlo in inglese per quanto riguarda la macchina, per farmi capire bene sulle gomme e sui tecnicismi, Perché la nostra squadra è fatta da persone da tutto il mondo. Però ...

Ex vice-presidente dell'Uruguay Raul Sendic : intervista esclusiva a Sputnik - : "In America Latina e in tutto il mondo non è assolutamente nascosto il fascismo. Per la prima volta ha aperto è apparso in Europa, poi negli USA, dove di recente c'è stata la dimostrazione davanti ...

ZEBRA CROSSING. intervista esclusiva a DAITO MANABE : Mostrando le potenzialità che il Giappone sta mettendo in opera per stupire nuovamente il mondo, e proiettarlo definitivamente nel 21° secolo . In occasione della serata organizzata da Meet the Media ...

MotoGP - intervista esclusiva a Franco Morbidelli : 'Futuro? Penso che presto potremo chiarire tutto' : Venire dalla Stock 600 magari un po' può aiutare, ma venire dalla Moto3 vuol dire essere pronti per un campionato del mondo.' L'obiettivo quest'anno è il titolo di rookie dell'anno? 'Si , l'obiettivo ...

'Rivoluzione Giffoni - eventi tutto l'anno' : intervista esclusiva a Gubitosi - patron del festival : Ma è anche un portfolio di 540 attività che si svolgono tutto l'anno in Italia e nel mondo. È un bene immateriale. Esportabile'. Infatti il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha detto che ...

NBA - intervista esclusiva a Messina : 'Siamo usciti bene dallo scambio con Toronto - Belinelli ci aiuterà' : "Credo che sia voglioso di fare quest'esperienza per confrontarsi con un mondo che è un passo avanti rispetto all'Europa e al resto del mondo: il livello di competitività, le strutture, l'...

Tutto può succedere - intervista esclusiva a Esther Elisha : "Dopo questa esperienza - ho voglia di tornare al cinema!" : L'attrice, che nella serie veste i panni di Feven, si è raccontata in una video intervista a noi di Comingsoon, tra passione per il cinema e progetti futuri.

Didier Dechamps - l’ora di vincere : l’intervista esclusiva di GQ : «Le do trenta minuti esatti di orologio. Il mio Spirit of Big Bang è precisissimo. L’unica concessione che posso fare è di parlare italiano. L’ho imparato origliando le conversazioni sul campo di allenamento tra Michel Platini e Gianni Agnelli nei miei anni juventini». È rimasto uguale a quando era un centrocampista pignolo, che non sbagliava né sprecava mai un passaggio, Didier Deschamps, 50 anni a ottobre, allenatore della Francia, nazionale ...

Video Hamsik - intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio : Il giornalista del Corriere dello Sport , Antonio Giordano, ha intervistato in esclusiva il capitano azzurro Marek Hamisk, protagonista di un simpatico siparietto http://media.Corrieredellosport.it/cds/2018/07/15/cms_20180715_bfeec4a8-...