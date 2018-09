L’Inter | nuovo assalto a Modric | Ausilio non si rassegna

Modric alL’Inter/ Nuovo contatto con la stella croata : i nerazzurri ci sperano ancora - giovedì giorno decisivo : Modric all’Inter. Nuovo contatto con la stella croata: i nerazzurri ci sperano ancora, giovedì giorno decisivo. Il club meneghino non smette di pensare al gioiello del Real Madrid(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:53:00 GMT)

Ufficiale - Keita Balde è un nuovo calciatore delL’Inter : Keita Balde Diao è stato ufficializzato nei minuti scorsi come un nuovo calciatore dell’Inter di Luciano Spalletti “L’attaccante Keita Balde Diao è un nuovo giocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all’Inter in prestito annuale con opzione”. L’Inter ufficializza attraverso un comunicato apparso sul sito Ufficiale, l’acquisto dell’esterno del Monaco, in ...

Dj Solomun - il nuovo videoclip è realizzato tutto alL’Interno di Gta V : Una clip musicale realizzata in un mondo virtuale: è il caso di Customer is King, ultimo video del dj bosniaco Mladen Solomun che è stato realizzato interamente sfruttando il motore grafico del celebre gioco Gta Online. L’occasione alla base del lancio è doppia: da una parte Customer is King è la centesima release dell’etichetta Diynamic di proprietà dello stesso Solomun; dall’altra la clip arriva all’interno della ...

Gol Perisic - L’Interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

Selena Gomez è tornata a parlare del nuovo album : alL’Interno anche un featuring con un’artista donna : Ecco cosa ha dichiarato The post Selena Gomez è tornata a parlare del nuovo album: all’interno anche un featuring con un’artista donna appeared first on News Mtv Italia.