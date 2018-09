L’evoluzione della SEO nella ricerca vocale in ambito “automotive”

laragnatelanews

(Di domenica 9 settembre 2018) La tecnologia a disposizione di miliardi di utenti nel mondo si è evoluta notevolmente negli ultimi decenni, e questo ha permesso a tutti di passare dall’aver accesso ad internet da un Pc, ad avere a disposizione le stesse opportunità anche in mobilità, grazie agli ormai onnipresenti dispositivi mobili che ci permettono di restare costantemente connessi e interagire con strumenti in continua evoluzione dovunque, anche sulle automobili. L’accesso ad internet e ai motori diconsentono in modo sempre più semplice di trovare le risposte ad ogni quesito in pochi secondi. E’ necessario quindi adottare sistemi costantemente aggiornati che riescano a rispondere alle domande degli utenti puntando non più solo sul testo, ma sui comandi vocali. In tal senso appare sempre più evidente come le ricerche vocali stiano ottenendo una diffusione capillare. Ed è proprio in auto ...