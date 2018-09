L' estrema destra sfiora il 20% Svezia | tracollo socialdemocratici

Svezia - exit poll : l'estrema destra sotto il 20% - centrosinistra avanti : I primi exit poll sul voto in Svezia danno in testa, al 41%, il blocco di Socialdemocratici, Verdi e Sinistra . I sovranisti di destra avrebbero ottenuto il 19,2% . Se i dati saranno confermati, il ...

Elezioni Svezia - exit poll : balzo dell’estrema destra ma il centrosinistra tiene : Secondo i primi sondaggi, alla chiusura dei seggi i sovranisti anti-immigrati, pur se con un balzo in avanti rispetto alle precedenti consultazioni elettorali, sarebbero rimasti abbondantemente sotto il 20%. A contendersi la vittoria alle Elezioni in Svezia sarebbero comunque le alleanze di centrosinistra e centrodestra, che.Continua a leggere

Svezia - boom degli anti Ue : estrema destra verso il 20% : Anche in Svezia soffia il vento dell'anti europeismo. Alle elezioni legislative di oggi il partito di estrema destra "Svezia democratica" incassa un risultato rilevante: seppur sotto i pronostici, che lo davano intorno al 25%, ha incassato tra il 16,3% e il 19,2%. Un significativo balzo in avanti se si considera che alle precedenti elezioni il partito anti immigrazione di Jimmie Akesson aveva incassato il 12.9% delle preferenze. A vincere questa ...

Svezia al voto - cresce l'estrema destra : Un quarto degli aventi diritto chiamati tra le 8 e le 20 di oggi ad esprimere la propria preferenza è infatti ancora indeciso sulla forza politica alla quale affidare il voto, mentre i due principali ...

ELEZIONI SVEZIA 2018 - ‘RISCHIO’ estrema DESTRA/ Ultime notizie - Akesson conferma il ‘nuovo trend’ Ue : ELEZIONI SVEZIA 2018, risultati e Ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la DESTRA anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Elezioni in Svezia 2018 : urne aperte con l’estrema destra che vola verso il 20 per cento : Al via in Svezia le Elezioni del nuovo Parlamento. Secondo gli ultimi sondaggi, vola il partito di estrema destra e anti-immigrati, che ha raggiunto il 20 per cento delle preferenze. Il leader Jimmie Akesson: "Non siamo malattia passeggera". Dall'Italia arriva l'appoggio di Matteo Salvini.Continua a leggere

Svezia - Jimmie Akesson : il leader dell'estrema destra spaventa l'Europa/ Ultime notizie : "Preferite i migranti?" : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Svezia al voto : l'estrema destra vola nei sondaggi - : Nel Paese scandinavo, dove si vota domani, perdono terreno i Socialdemocratici e i moderati di centro-destra. Con una campagna elettorale focalizzata sulla lotta all'immigrazione, i Democratici ...

Brasile - accoltellato il candidato di estrema destra : ...

Svezia - minacce Isis al capo estrema destra : "Ritirati o ti decapitiamo" : Una minaccia incombe sulle elezioni politiche in Svezia . È quella dell' Isis che, in una lettera inviata al leader del partito dei democratici, di estrema destra,, ha 'invitato' Jimmie Åkesson a ...

Brasile - accoltellato durante un comizio il candidato dell’estrema destra : il video dell’aggressione a Bolsonaro : Il candidato dell’estrema destra alle presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato accoltellato allo stomaco durante un comizio a Juiz de Fora. Nel video, il momento in cui l’aggressore, Adelio Bispo de Oliveira, ferisce il politico dato in vantaggio nei sondaggi. Bolsonaro ha poi registrato un breve video dall’ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza e dove le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi: ...

Brasile - accoltellato il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro [VIDEO] : ...

Brasile - ferito a coltellate il candidato presidente di estrema destra : Bolsonaro risulta, stando ai sondaggi, il favorito nella corsa presidenziale. L'aggressore è un simpatizzante di Lula

Brasile - accoltellato Bolsonaro Candidato di estrema destra alla presidenziali di ottobre : Il Candidato di estrema destra è in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Colpito al fegato, non si teme per la sua vita