Lernet-Holenia vs Benn | buono contro cattivo

(Di domenica 9 settembre 2018) La domanda non è vecchia quanto il mondo, ma quasi. La domanda si pone da quando l'umanità comprese che l'arte può avere anche una funzione sociale, può coltivare e indirizzare il mondo stesso, l'umanità stessa verso il bene comune. Quindi la domanda è: potendolo fare, deve farlo?Posta nella Germania del 1952, con Adenauer al posto di Hitler, in un Paese che si stava a fatica disintossicando dall'overdose di droga nazista, la domanda, a parere dei più, aveva una risposta scontata: "Certo che sì, e alla svelta anche". Fra i più c'era un non tedesco, un austriaco, lo scrittore Alexander(Vienna, 1897-1976), per sua fortuna atterrato morbidamente sia sull'Anschluss del '38, sia sulla guerra mondiale che visse, a causa delle gravi ferite riportare due giorni dopo l'invasione della Polonia e che ne avevano reso urgente il rimpatrio, dal confortevole rifugio della sezione di ...