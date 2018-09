Leone d' oro | scoppiano le polemiche | È stato premio a Netflix

Crociata anti-Netflix - autori ed esercenti in rivolta a Venezia : 'Il Leone d'Oro non può andare a Cuaron' : Tutti contro Netflix. Il cinema in rivolta contro il verdetto della giuria di Venezia che ha assegnato il Leone d'Oro a Roma di Alfonso Cuaron, prodotto appunto dalla piattaforma di streaming Netflix. ...

Giulio Gravina insignito del 'Leone d'Oro di San Marco' per l'imprenditoria : Venezia, 9 set., AdnKronos, - Giulio Gravina, Amministratore delegato di Italpol, ha ricevuto il Leone d'Oro di San Marco, durante il Gran Galà Arte Cinema e Impresa, organizzato dalla Fondazione ...

Venezia 75 - autori ed esercenti in rivolta contro il Leone D’Oro al film prodotto da Netflix : La vittoria del Leone D’Oro 2018 da parte di Roma, il film di Alfonso Cuaron prodotto da Netflix, ha scatenato la rivolta di autori ed esercenti. In un comunicato stampa, Anac (Associazione Nazionale autori Cinematografici), la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e l’Acec (Associazione Cattolica esercenti Cinema) ritengono infatti “iniquo che il marchio della Biennale sia veicolo di marketing della piattaforma ...

Venezia 75 - le pagelle finali dei look visti sul red carpet : ecco a chi va il (nostro) Leone D’Oro per l’eleganza : Con la consegna del Leone D’Oro al regista Alfonso Cuaron per il suo “Roma” è calato ufficialmente il sipario sulla 75esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sulla passerella del lido sono sfilate decine di star ma anche molti personaggi non proprio all’altezza del tappeto rosso. Dopo i grandi nomi protagonisti dei primi giorni della kermesse, la Biennale si è affollata ...

Il Leone d'oro a Venezia con 'Roma' Cuaròn e la sua visione del futuro del cinema : "Roma" di Alfonso Cuaron, Leone d'oro di Venezia 75, incanta e commuove. Ma la cosa che resta più impressa è la sua capacita di trascinarti fin dentro la storia di questa famiglia che vive a Città del ...

75.sima Mostra del Cinema di Venezia : Leone d'oro a Roma - di Alfonso Cuarón anche se il capolavoro vero è quello dei fratelli Coen : Vincenzo Basile Roma è il racconto dell'anno terribile della famiglia di Sofia , Marina de Tavira , , una madre medio borghese che deve gestire un marito assente e quattro figli da crescere, mentre la ...

Venezia 2018 - tutti i vincitori : il Leone d'Oro va a ROMA di Alfonso Cuaron : Si è chiusa la 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha visto il trionfo del regista Alfonso Cuaron con ROMA, premiato il con il Leone d'Oro. Di seguito, tutti i premi:

Festival Venezia - il vero vincitore è Netflix. Leone d'oro a Roma : Nessun premio per il cinema italiano presente con oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro - Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di ...

Festival di Venezia - l'Italia resta a secco : Leone d'Oro al messicano Cuarón con «Roma» : ?Aveva messo d'accordo tutti già all'indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone d'Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia...