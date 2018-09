Legata e violentata per anni Lui | un professore delle medie | nella bufera

caffeinamagazine

(Di domenica 9 settembre 2018) Una storia fosca, terribile che lascia increduli e tanta rabbia. Ha per protagonista un insegnante e una ragazza non ancora 18enne di un paesino nelle vicinanze di Maglie costretta più volte a rapporti sessuali,al letto e fotografata durante le ore che invece che di lezione si erano trasformate in ore di sesso e violenza. A denunciare il suo aguzzino, undi Maglie, ora in pensione, è stata proprio la ragazza.Gli episodi si sarebbero ripetuti dal 2015 al 2016, più volte. Le scene di violenza sarebbero state persino fotografate. Sempre in casa dell’uomo – questi ultimi fatti si collocano nel gennaio del 2016 – la minore sarebbe stata nuovamente. Un ulteriore episodio, invece, si sarebbe consumato nel bagno di un bar dove l’insegnate e la ragazza si sarebbero incontrati per caso. Anche in questa circostanza l’ex studentessa sarebbe stata avvicinata ...