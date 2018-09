Lecce | da Falco ad Haye | sorpresa nella rosa | il valore è raddoppiato

Blastingnews

: RT @PianetaLecce: E’ ancora Pippo a volare alto: Falco migliore in campo in Lecce-Salernitana - IsaaakCAErvello : RT @PianetaLecce: E’ ancora Pippo a volare alto: Falco migliore in campo in Lecce-Salernitana - MdEroi : RT @PianetaLecce: E’ ancora Pippo a volare alto: Falco migliore in campo in Lecce-Salernitana - PianetaLecce : E’ ancora Pippo a volare alto: Falco migliore in campo in Lecce-Salernitana -

(Di domenica 9 settembre 2018) Rispetto al campionato scorso, quando ildelladelera di 6,95 milioni, adesso i giallorossi possono vantare unache ha praticamenteil proprio. Senza dubbio, sono stati importanti gli acquisti di calciatori che conoscono bene la Serie B: daa La Mantia, da Scavone a Pettinari. A questi arrivi importanti vanno aggiunti anche le riconferme senza dubbio fondamentali per aumentare ildellagiallorossa: Cosenza, Arrigoni, Mancosu, Lepore, Torromino. Questi calciatori rappresentano l'ossatura della squadra salentina e la societàse ha rifiutato tutte le offerte arrivate per loro in estate. Molto interessante anche l'acquisto dell'olandese Tomche arriva dal Willem II, dove si dice un gran bene di lui. Al momento, secondo il famoso sito specializzato di calcio mercato Transfermarkt, ilvanta undelladi ...