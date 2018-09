Lealtà e Azione apre anche a Legnano | inaugurata la sede Avalon

Abbiategrasso beffata da Lealtà e azione : danni alla struttura comunale : Abbiategrasso , Milano, , 14 luglio 2018 - Il Comune non sapeva che la festa in fiera fosse una manifest azione di Lealtà e azione e non darà più all'associ azione il permesso di usare spazi pubblici. È ...

Una breve storia dei rapporti della Lega con i fascisti di Lealtà e Azione : ... questa fluidità strategica e politica"se può essere interpretata come una framment Azione e un indebolimento"ha permesso di entrare efficacemente nelle istituzioni locali dei luoghi in cui il ...

Raduno di Lealtà Azione - all’inaugurazione anche parlamentari Lega e FdI : “Collaboriamo su questioni locali” : “Noi dialoghiamo con loro e ho spesso collaborato con loro su alcune questioni locali”. Queste le parole del deputato della Lega, Igor Iezzi, presente all’inaugurAzione della Festa del Sole di Lealtà Azione ad Abbiategrasso. “Se il prefetto non ha mai fatto nulla vuol dire che Lealtà Azione non è pericolosa. Non è un alleato, non fanno politica, sono un’associAzione culturale. Tra loro c’è già chi ha votato ...