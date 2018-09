Le vendite online di Nike sono aumentate del 31 per cento dopo la campagna con Colin

Commercio : a luglio volano vendite online - +13 - 6% anno : Mentre il Commercio tradizionale arranca cresce in modo sostenuto quello elettronico. Per le vendite on line - si legge nel comunicato Istat - a luglio 2018 si registra un +13,6% su luglio 2017 mentre ...

VESPA ELETTRICA IN PRODUZIONE A SETTEMBRE/ Prezzo in linea con il top di gamma. Prime vendite solo online : La VESPA ELETTRICA va in PRODUZIONE a SETTEMBRE. I prezzi saranno in linea con il top di gamma. I primi modelli si potranno acquistare solamente online(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:27:00 GMT)

vendite online : Antitrust multa Tecnomaster.biz per pratiche scorrette : Teleborsa, - Sanzione da 220 mila euro per Tecnomaster.biz per pratiche scorrette. L' Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso il procedimento istruttorio avviato nei confronti ...

Compravendite usato online Italia hanno evitato 4 - 5 mln tonn. CO2 : Roma, 17 lug., askanews, - Le Compravendite di usato hanno consentito di evitare l'immissione di 21,5 milioni di tonnellate di CO2 soltanto nei maggiori 10 Paesi in cui opera la multinazionale ...