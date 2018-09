Le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox di domenica 9 settembre

superguidatv

(Di domenica 9 settembre 2018) Anche ditorna il consueto appuntamento con l’Oroscopo diFox. Il noto astrologo è tornato anche questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con lee l’Oroscopo di oggi,2018. Cosa c’è da aspettarsi dalle stelle?Fox: Oroscopo oggi,Buona energia per l’Ariete e novità e sorprese in arrivo per il Toro. Ledi“sorridono” ai dodici segni dello zodiaco. Ecco l’Oroscopo delle stelle di oggi rivelato daFox! Oroscopo Ariete Dopo una settimana stancante, specie fra martedì e giovedì, in questatorna una buona energia. Tutti quelli che devono recuperare da una crisi d’amore, sono in un certo senso avvisati:sarà il mese del recupero. Posso pensare, inoltre, che entro la fine dell’anno ci sarà una grande ...