Le foto dell’ultimo giorno a Venezia

Morta annegata - la straziante foto di Morgan Beck dell’ultimo abbraccio con la figlia Emeline (foto) : Lo scorso giugno, la vita del campione di sci Bode Miller e della moglie, la pallavolista e modella Morgan Beck, è cambiata per sempre. Mentre si trovavano a casa dei vicini per una festa a Cota de Caza, a sud di Los Angeles, la figlia Emeline Grier – di soli 19 mesi – è caduta in piscina. Tutti i tentativi di salvarla sono risultati vani. La morte della bambina ha straziato i genitori che ogni giorno convivono con questo atroce dolore. ...