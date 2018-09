Le foto della grande parata militare in Corea del Nord

OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale : OnePlus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento a OxygenOS Open Beta 2 per OnePlus 6, introducendo alcune interessanti novità. Ecco quali L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Marina Militare : 75 anni fa l’affondamento della corazzata Roma - relitto rilocalizzato [foto e VIDEO] : 1/10 ...

Marina Militare : 75 anni l’affondamento della corazzata Roma - relitto rilocalizzato [foto e VIDEO] : 1/10 ...

Accadde oggi - 9 Settembre 2006 : esordio in Serie B della Juventus [foto] : 1/16 Filippo Alfero ...

Ecco Sari - il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una banca dati di 16 milioni di foto : Fabiola Mancone e Dario Terranova del Servizio di polizia Scientifica Afis spiegano la nuova tecnologia “Sari” per l’identificazione facciale degli autori di reato attraverso un confronto algoritmico con i volti dei soggetti fotosegnalati. L'articolo Ecco Sari, il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una banca dati di 16 milioni di foto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fermati 16 della Diciotti. "Il fascicolo è senza foto" : Sedici eritrei scomparsi da Rocca di Papa sono stati trovati ieri mattina dalla polizia, da giorni a caccia dei migranti fuggiti dal Centro di accoglienza Mondo Migliore. Rilasciati dopo le ...

Piazza dei Ciompi : festa con Nardella per l'inaugurazione / foto : Prima del taglio del nastro lo spettacolo degli artisti del Cirk Fantasik e spettacoli per bambini, poi le note degli allievi della scuola di musica di Fiesole. 'Finalmente, ci voleva. Ora è una ...

Risultati Nations League : colpo grosso della Russia - bene anche la Serbia [foto] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Tiziano Ferro - primo incontro con Belen Rodriguez/ foto - il web sottolinea i "cambiamenti" della showgirl : Tiziano Ferro pubblica su Instagram la Foto del suo primo incontro con Belen Rodriguez. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:13:00 GMT)

XIAOMI - MI MIX 3 / Data di uscita e info prezzi : Find X è la rivoluzione della fotocamera a scomparsa : XIAOMI, Mi Mix 3: Data di uscita e info prezzi. Sul mercato lanciato uno smartphone top di gamma e in grado di supportare il 5G. Sorpresa per la fotocamera a scomparsa.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Confessione shock della fidanzata di Neymar : “io depressa” [foto] : 1/6 ...

Uefa Nations League - tutti i risultati : colpo grosso della Bulgaria - bene la Norvegia [foto] : 1/13 AFP/LaPresse ...

I primi passi della fotografia storica a San Francesco : «I fili della storia» compongono una rete che racconta la città di Bergamo agli studenti. Il progetto, promosso dal Museo delle storie, esiste dal 2016 e propone percorsi e laboratori didattici nei ...

La moglie di Bode Miller posta la foto del ritorno a scuola - dopo la morte della figlia : "Vedo solo un vuoto gigante" : "È stato il primo giorno di scuola dei nostri figli. Lo attendiamo sempre con entusiasmo. Ma tutto quello che riesco a vedere in questa foto è la faccia di Nash e il vuoto gigante rispetto allo scatto dello scorso anno". Nell'immagine immortalata nel 2017, quello spazio ora rimasto vuoto era occupato dalla piccola Emeline Gier, la figlia di Bode e Morgan Miller, morta affogata in piscina a 19 mesi. La mamma della piccola ha postato ...