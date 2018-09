L’autostrada elettrificata arriva in Italia Pronti 6 km sulla Brebemi | si studia una

L’autostrada elettrificata ARRIVA IN ITALIA/ Pronti 6 km sulla Brebemi in collaborazione con Scania : Brebemi, prima autostrada elettrica in ITALIA con Siemens e Scania. I primi sei chilometri di test si terranno fra Romano di Lombardia e Calcio, in provincia di Bergamo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:49:00 GMT)