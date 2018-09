Latina | il giardino di Ninfa premiato all’European Garden Award Un paradiso a due passi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018)torna a far parlare di sé. Noi qui avevamo già messo in evidenza il ruolo delle donne, vi ricordate? Le tre donne – Aba Wilbraham Caetani, Marguerite Chapin Caetani e la figlia Lelia Caetani Howard – hanno fatto di questa pianura in provincia diun luogo incantevole e meraviglioso che ormai ha superato tutti i confini, nazionali e europei per attestarsi come uno dei migliori e più belli giardini al mondo. Non molti anni favenne classificata dagli inglesi tra i dieci giardini più belli al mondo in un elenco stilato da Rory Stuart, autore specializzato in libri di giardinaggio e ambiente. Nell’occasione così scrissero disul Telegraph: “A romantic ruincreated by three generation of women, with water everywhere. Achieved with artful care, so that it seems almost natural”. La storia e la fama di questo posto dunque va avanti e ...