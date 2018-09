L’annuncio del governo | “Arriva il taglio delle accise sulla benzina”

Carburanti - pronto il taglio delle accise sulla benzina : L’annuncio del sottosegretario Bitonci : Il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha annunciato che il Governo è pronto ad effettuare un taglio sulle accise più datate Tra le promesse elettorali dell’attuale Governo giallo-verde c’era il taglio delle accise sulla benzina, ovvero quelle tasse che pesano sui Carburanti, inserite nel corso degli anni per far fronte alle più varie emergenze e mai più levate. Il leghista e sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha ...

Andrea Iannone sarà giudice tv : L’annuncio del programma di bellezza : Andrea Iannone dalle piste alla tv: il fidanzato di Belen Rodriguez tra i componenti della giuria di Miss Italia Lunedì 17 settembre, in diretta su La 7, andrà in onda la fase finale della nuova edizione di Miss Italia. Ecco che sul sito ufficiale del concorso di bellezza più famoso d’italia viene resa nota […] L'articolo Andrea Iannone sarà giudice tv: l’annuncio del programma di bellezza proviene da Gossip e Tv.

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi L’annuncio della lista completa! Ecco Klose : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di Oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato da EA Sports su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista ...

Il finale di The Good Doctor slitta al mercoledì con L’annuncio di una morte importante : anticipazioni ultimi episodi del 12 settembre : Novità importanti in arrivo per la programmazione di Rai1 che si prepara a lanciare i suoi show e le sue fiction. Proprio per questo il finale di The Good Doctor non andrà in onda martedì 11 settembre come previsto inizialmente, ma slitterà a mercoledì 12, sempre in prima serata e sempre su Rai1. I fan dovranno attendere un giorno in più per vedere gli ultimi due episodi ma siamo sicuri che dopo quello che andrà in onda questa sera sarà dura ...