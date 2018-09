Lamborghini Super Trofeo North America – Incidente orribile per Sheena Monk | l’impatto è

Lamborghini Aventador SVJ - La SuperVeloce diventa Jota : La Lamborghini ha scelto una delle kermesse più eleganti al mondo per presentare la sua auto più performante di sempre, la Aventador SVJ. La regina del Nürburgring è stata infatti svelata in California durante la Monterey Car Week al The Quail, A Motorsport Gathering ed è già ordinabile con un prezzo di partenza, tasse escluse, di 349.116 euro: in Italia la sportiva arriverà così a costare almeno 425.921 euro Iva inclusa. 770 CV e 0-100 km/h in ...