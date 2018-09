lastampa

: SORPASSO DA CAZZARO Mentre il TgLa7 rompe la tregua estiva dei sondaggi e comunica che la Lega ha abbondantemente s… - marcotravaglio : SORPASSO DA CAZZARO Mentre il TgLa7 rompe la tregua estiva dei sondaggi e comunica che la Lega ha abbondantemente s… - AdrMontanaro : La tregua Lega-M5S già vacilla. I grillini: può saltare il governo - bergamopost : Le prime pagine dei giornali: I titoli di apertura sono dedicati alla protesta degli sfollati del ponte Morandi, al… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Nella cosiddetta Prima e nella Seconda Repubblica si sarebbe parlato diarmata. I 5 Stelle si credono già nella Terza come se tutto fosse rivoluzionato e le logiche che dominano la politica non siano sempre le stesse. E infatti anche in questo governo giallo-verde basato su una coalizione di partiti i due leader devono rincorrere i loro el...