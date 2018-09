La Svezia svolta a destra?

vanityfair

(Di domenica 9 settembre 2018) Se c’è un Paese in Europa che più è stato colpito dallo scandalo delle molestie sessuali ai danni delle donne, quello è la, tanto da portare alla clamorosa decisione di cancellare, per quest’anno, l’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura (da tradizione il primo giovedì di ottobre). Uno scandalo culminato a maggio, ma che ha segnato anche la campagna elettorale estiva in vista del voto del 9 settembre. Quel giorno la, principale economia della Scandinavia, rinnova dopo quattro anni il Riksdag, il Parlamento unicamerale di Stoccolma. I sondaggi prevedono un boom dei populisti, i Democratici svedesi, dati testa a testa con i Socialdemocratici del premier uscente Stefan Löfven: circa il 22 per cento i primi (nel 2010 superarono appena il 5 per cento), contro il 23 per cento dei secondi. Determinanti saranno le alleanze o con i Moderati (in ripresa al 18 per cento) o ...