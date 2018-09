La sinistra non ha tutelato i deboli ed ha subito il fascino dei potenti

Matteo Salvini - dopo l'avviso di garanzia chiude la bocca alla sinistra : 'Rispetto i pm - non c'è golpe' : Il giorno dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Agrigento, Matteo Salvini dal forum Ambrosetti a Cernobbio ha chiarito la sua posizione sulla magistratura. Solo ieri il ministro ...

Pd - D’Alema : “Non sarei indifferente a Zingaretti. Futuro della sinistra? Non è della nostra generazione” : “Non sarei indifferente a un Pd guidato da Nicola Zingaretti“. Lo ha detto Massimo D’Alema sul lungomare di Reggio Calabria dove ha partecipato alla “Festa della Sinistra”. Analizzando il voto del 4 marzo, l’ex presidente del Consiglio ha affermato: “È evidente che, dalla crisi della sinistra italiana, il Movimento cinque stelle ha tratto moltissima forza perché molti militanti hanno pensato che lì ci fosse un movimento in grado di ...

L'ex Iena Lucci : 'Un ghanese non ha gli stessi diritti di un italiano e la sinistra non ha avuto il coraggio di dirlo' : A dirlo è L'ex Iena Enrico Lucci, che, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair , ha scattato la sua fotografia della situazione politica e sociale attuale, partendo da un'analisi particolarmente ...

Enrico Lucci : "Matteo Salvini non è un genio - ma la sinistra non ha capito nulla" : "Oggi un tweet di Salvini vale più di 700 discorsi di Bersani. Salvini non è mica un genio, sono gli altri che non hanno capito un cazzo". L'ex Iena Enrico Lucci, conduttore di Nemo-nessuno escluso su Rai 2, racconta in anteprima a Vanity Fair la sua nuova avventura televisiva, 'Realiti Sciò', in onda sulla stessa rete dal 10 settembre con l'intento di celebrare "l'avvento dell'era sovranista e il tramonto definitivo della ...

Riccardo Scamarcio : "Questo governo vuole rinazionalizzare i beni pubblici. Già solo per questo merita rispetto. La sinistra? Non esiste più" : A tre giorni dalla conclusione di questa 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, a Venezia arriva anche Riccardo Scamarcio. Completo blu scuro, strategica t-shirt nera che ne valorizza lo sguardo, l'attore pugliese è al Lido per "I villeggianti", il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi presentato Fuori Concorso la cui uscita italiana è fissata al 20 dicembre prossimo per Lucky Red. Il film è "un'autobiografia ...

Il divo Renzi ha peccato di egocentrismo ma la crisi della sinistra non è solo italiana : Molti personaggi anche di alto livello del nostro panorama politico o mediatico si chiedono tuttora con stupore come possa essere avvenuto che un partito “pilastro” del nostro sistema politico-democratico nazionale abbia potuto in così breve tempo passare da una maggioranza granitica al repentino dimezzamento parlamentare e all’abbandono in massa di fasce elettorali (intere regioni) che erano la colonna portante del partito stesso, oltre che ...

Il Pd e la barba di Martina. La verità è che la sinistra non vuole saperne di vincere : di Andrea Taffi “La barba sporcata da un po’ di gelato/parliamo parliamo/di rivoluzione e proletariato”. Così cantava Giorgio Gaber nella sua celebre canzone Al bar Casablanca. La cito solo per dire che il Pd e tutta quanta la sinistra attuale non sono poi così diversi dalla sinistra cantata da Gaber nel 1973. Quest’ultima, infatti, vagheggiava la lotta di classe contro il “padrone”, espressione del potere ...

Bergamo - la pm del caso Gambirasio a cena con Salvini : “Noi magistrati non siamo tutti di sinistra” : Non solo toghe rosse. Domenica sera alla festa delle Lega ad Alzano Lombardo c’era anche la pm Letizia Ruggeri ad ascoltare Matteo Salvini. Lo racconta il Corriere della Sera ricostruendo come la titolare dell’inchiesta che ha portato alla condanna di Massimo Bossetti all’ergastolo (in primo e secondo grado) per l’omicidio di Yara Gambirasio fosse tra gli spettatori della Berghem fest. All’inizio della serata, la pm di Bergamo ha ...

Chi ha ucciso la sinistra? Non è stato Renzi. I colpevoli : La Sinistra in Italia è praticamente morta e lo si vede chiaramente nella reazione scomposta al governo Lega-m5s. L'opposizione non esiste, e nel principale partito che dovrebbe rappresentarla, ovvero il Pd, si preferisce continuare la corsa all'autodistruzione dividendosi in faide assassine tra renziani e zingarettiani (ieri era fra dalemiani e veltroniani, fra renziani e bersaniani e così via), minacciando nuove ...

Versiliana - Montanari : “Pd problema per la sinistra. Costruiamo qualcosa fuori - non proviamo a salvarlo” : “L’Italia orrenda in cui viviamo oggi è più frutto del centrosinistra che del centrodestra, perché il centrosinistra ha governato un po’ di più. E mentre il centrodestra ha fatto il centrodestra, il centrosinistra ha fatto la destra”. È un passaggio della riflessioni, a tratti molto severa, che lo storico dell’arte Tomaso Montanari ha fatto dal palco della festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di ...

Walter Veltroni - l'ora della paura per la sinistra : 'Salvini? Non chiamiamoli populisti - sono...' : ... partendo dal chiarire perché è sbagliato definire la destra a cui fa riferimento la Lega di Matteo Salvini come 'populista': 'È un'espressione comoda per indicare una politica che si rivolge al ...

Veltroni appello alla sinistra : Non sono populisti - ma la destra peggiore : L'alleanza tra Salvini e Orban ricompatta la sinistra della piazza, ieri a San Babila, e non. Walter Veltroni, fra i fondatori del Pd: 'non si ha la percezione dei rischi che corre la democrazia' -

Pietro Senaldi - così la sinistra si rende ridicola : 'Pagliacciata - non hanno capito niente' : Durante il vertice a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban è andato in scena il vero corto circuito della sinistra. Lo sottolinea il direttore di Libero , Pietro Senaldi , che ospite de L'aria che ...