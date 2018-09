La seconda edizione del Verdello Fest a Bagheria Nella Città delle Ville | torna l' evento

Al via la seconda edizione di JTI Clean Way2018 - un viaggio a tappe per celebrare la sostenibilità ambientale : Dopo il successo della prima edizione, FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e JTI (Japan Tobacco International) replicano il progetto “JTI Clean Way”, un viaggio a tappe all’insegna della sostenibilità ambientale che il 5 e il 6 settembre toccherà 13 località del Cilento certificate Bandiera Blu e Spighe Verdi, raccontando l’impegno dalle comunità locali a difesa dell’ambiente. Protagonista assoluta della seconda edizione di JTI ...

X Factor 2018 countdown : ricordando la seconda edizione | XF12 : X Factor 2018. Continua il countdown per la prima puntata di X Factor 12, che andrà in onda a partire da giovedì 6 settembre su Sky Uno. Abbiamo pensato di accompagnarvi con un conto alla rovescia speciale: pubblicheremo ogni giorno un articolo dedicandolo a una delle vecchie edizioni del talent show. Vedremo insieme cos’è successo in quella edizione, chi ha vinto e cosa è accaduto ai vincitori negli anni successivi alla loro ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film Festival a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

seconda edizione dell'End Summer Fest - dal 7 al 9 settembre a Sant'Antonio Abate : E di tre serate di spettacoli ed attrazioni varie sarà anche la Seconda edizione dell'End Summer Fest. Tutte con ingresso gratuito. Si inizia venerdì 7 settembre con il concerto live del duo Roby ...

Presentata la seconda edizione di Cavalli sotto le stelle - al centro dell'evento l'importanza del sociale : ... direttore artistico dell'evento, che ha sottolineato come Avezzano, anche per la predisposizione di piazza Risorgimento sia diventata una delle piazze più importanti in Italia per spettacoli di ...

Guess my Age 2 : al via la seconda edizione del gameshow di Enrico Papi : ... un brano musicale uscito lo stesso anno di nascita dello sconosciuto; il Vip, la foto un di un noto personaggio che ha la sua stessa età; il Ricordo, un aneddoto della sua vita; la Cronaca, un fatto ...

Trapani Summer Classes - seconda edizione. Dal 25 agosto al 2 settembre 2018 : Dal 25 agosto al 2 settembre tornano le Trapani Summer Classes - Seconda edizione, corsi di alto perfezionamento musicale in musica da camera, violoncello e composizione. Le Trapani Summer Classes ...

Al via la seconda edizione di Approdi a Trieste : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film Festival a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

seconda edizione del 'Muja Buskers Festival' - rassegna di circo contemporaneo e arti di strada : Muja Buskers Festival proporrà un cartellone con decine d'artisti e musicisti per una trentina di spettacoli, tutti gratuiti, tra novità, progetti speciali e laboratori per bambini e ragazzi. Si ...

Lee Ranaldo protagonista nell'anteprima della seconda edizione del Festival Reazione K : : News : : OndaRock : Tutti gli spettacoli si terranno a Ferrara presso la Sala Estense di Piazza del Municipio. La prevendita è già attiva sui circuiti Ticketland 2000. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile ...

Si alza il sipario sulla seconda edizione del 'Follonica Summer Festival' : Undici eventi tutti da vivere all'insegna dell'hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale " Arena Spettacoli di ...

Sella Corno - AQ - - seconda edizione di "Tutti insieme per Amatrice" il 13 agosto 2018 - Abruzzo in Video : ... terra per eccellenza di tradizioni, agricoltura ed allevamento, diviene dunque teatro di uno dei più imperdibili eventi della zona, che richiama ogni anno molte persone ad attendere gli spettacoli. ...

'Si alza il sipario sulla seconda edizione del Follonica Summer Festival! ' : Il Follonica Summer Festival accenderà le notti d'estate dall'11 al 22 agosto 2018: una no-stop di musica e spettacoli che farà una pausa solo la data del 14 agosto. Undici eventi tutti da vivere all'...